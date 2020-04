Dit gaan OPPO en Vodafone samen doen in Nederland

OPPO en Vodafone hebben een samenwerking aangekondigd.

Je gaat nu ook OPPO smartphones aantreffen in het aanbod van Vodafone. Beide partijen zijn een samenwerking aangegaan. De nieuwe OPPO Find X2 Pro is de eerste smartphone van OPPO die je kunt bestellen via Vodafone. De OPPO A9 was al beschikbaar bij Hollandsnieuwe, dit is een dochtermerk van Vodafone.

Voor OPPO is deze samenwerking met Vodafone ontzettend belangrijk. Het helpt het merk om de naamsbekendheid te vergroten. In Nederland is het zo dat nog niet iedereen van het bestaan van OPPO weet.

De samenwerking van OPPO en het telecombedrijf beperkt zich niet alleen tot Nederland. Ook in andere Europese landen neemt het telecombedrijf telefoons van OPPO op in het gamma.

Via een Red Essential abonnement kost de OPPO Find X2 Pro met 12 GB RAM en 512 GB ROM 61 euro per maand. Het losse toestel kan aangeschaft worden voor 1.199 euro. De OPPO A9 met 4 GB RAM en 128 GB ROM is bij Hollandsnieuwe een betaalbaarder alternatief. In combinatie met een abonnement kost deze smartphone je 18,50 euro per maand.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer smartphone fabrikanten op de Nederlandse markt gedoken. Naast OPPO hebben ook merken als OnePlus en Xiaomi zich hier in Nederland gevestigd.