Dit gaat Apple allemaal onthullen

Binnenkort staat er een Apple event op de agenda waar men onder andere iPhones gaat onthullen. Wat nog meer?

Het is nog even wachten op de officiële aankondiging. Dat Apple deze maand een event gaat organiseren en nieuwe producten gaat onthullen staat vast. Natuurlijk onthult het techbedrijf de nieuwe iPhone 12. Het merk heeft echter nog meer in petto voor dit evenement.

Tijdens de keynote is de verwachting dat we vier nieuwe iPhones gaat zien. Volgens Bloomberg betreft het hier vier 5G iPhones met OLED schermen in formaten van 5.4-inch en 6.1-inch. Daarnaast worden er twee Pro-modellen uit de doeken gedaan met een 6.1-inch en een 6.7-inch scherm.

Naast de iPhone 12 serie is de verwachting dat Apple ook twee nieuwe smartwatches gaat onthullen. Dit zijn de opvolgers van de Series 5 en de Series 3. Dat is nog niet alles. Tevens zouden er een nieuwe iPad Air en de langverwachte HomePod speaker gepresenteerd gaan worden. Kortom, een hele waslijst aan nieuwe producten.

Of dit allemaal tijdens één event uit de doeken wordt gedaan is afwachten. De kans bestaat dat Apple de presentaties opsplitst in twee evenementen omdat het anders erg lang gaat duren. In het verleden heeft het bedrijf wel vaker lange presentaties gegeven, dus kijk er niet gek van op als Apple alles in één keynote propt.