Dit gebeurt er als je de Apple Watch onder water gebruikt

Je weet dat het kan, maar wat zijn de gevolgen van een bezoek aan water met de Apple Watch?

Het is steeds gewoner dat gadgets, smartphones en slimme horloges bestand zijn tegen water. Sommige producten kun je metersdiep meenemen in het water. De vraag is wanneer je dit laatste onderneemt. Voor duikfanaten is het in elk geval goed nieuws. Het is in ieder geval fijn dat je niet bij een fikse regenbui bang hoeft te zijn voor een kapot apparaat. Zeker met die extreme regenbuien van laatst.

Het YouTube-kanaal The Slow Mo Guys hebben in beeld gebracht als je de Apple Watch mee naar het water hebt genomen. Als je de smartwatch uit het water haalt zorgen de ingebouwde speakers ervoor dat het opgevangen vocht eruit komt. Iets waar je normaal gesproken helemaal niet bij stilstaat. De YouTubers hebben dit echter gedetailleerd in beeld gebracht. En dat ziet er best cool uit.

De speakers van de Apple Watch kunnen water uitproesten dankzij vibraties. De vibraties duwen het water als het ware naar buiten. De video is inmiddels ruim over de twee miljoen keer bekeken. In onder andere slo mo beelden is te zien hoe de speakers de waterdruppels naar buiten duwen. De indrukwekkende beelden kun je hieronder bekijken.