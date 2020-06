Deze 5 YouTube-posts kregen de meeste dislikes [video]

Schokkend, je kent de YouTube-posts met de meeste dislikes waarschijnlijk wel.

YouTube heeft als een van de opties dat je berichten kan liken en disliken. We zien veel overzichtjes van posts die veel geliked werden of massaal bekeken. Een overzichtje met de posts met de meeste dislikes is weer eens wat anders. Zeker als je ziet dat je ze waarschijnlijk allemaal kent.

7 It’s Everyday Bro — Jake Paul featuring Team (4,81 miljoen dislikes)

Ruim 4,8 miljoen dislikes voor deze wereldhit. Dat is goed voor een top-10 notering.

6 Johny Johny Yes Papa — LooLoo Kids (5,9 miljoen dislikes)

Een kinderliedje kan klaarblijkelijk stevig irriteren. Ruim 5,9 miljoen keer om precies te zijn.

Vraag is natuurlijk of de doelgroep bewust de keuze voor een (dis)like heeft gemaakt. Overigens heeft de video ook ruim 3 miljard kijkers, dus het blijft natuurlijk relatief.

5 Miroshka TV — Learning Colors Multi-Colored Eggs on the Farm (6,4 miljoen dislikes)

Het idee is grappig, kinderen de namen van kleuren leren aan de hand van gekleurde eieren. Als je vervolgens in één video 2 talen hanteert, de eieren omtovert tot horrorwezens en ze daarna uit elkaar laat spatten is de lol er voor 6,4 miljoen kijkers er klaarblijkelijk wel vanaf.

4 Baby Shark Dance — Pinkfong! Kids’ Songs & Stories (7,7 miljoen dislikes)

De kinderen hebben het klaarblijkelijk gedaan vandaag. Aan de andere kant is het wel enigszins begrijpelijk. Als je als volwassene met kinderen drie dagen lang ‘baby shark’ in jouw hoofd hebt gehad is een dislike natuurlijk wel logisch.

2 Baby — Justin Bieber featuring Ludacris (11 miljoen dislikes)

Tien jaar geleden was Justin Bieber ook nog maar een tiener. Om dan al ruim 11,3 miljoen dislikes te verzamelen is bijna een prestatie op zich. Dit terwijl er toen vast veel lezers mee hebben gezongen (al was het stiekem).

Tellen de nummers 1 en 3 wel mee qua dislikes?

Het is je waarschijnlijk al opgevallen dat de nummering wat raar loopt en dat we ook niet met een nummer 1 eindigen. Dat komt namelijk door de bijzondere noteringen van de nummers 1 en 3 op deze lijst. Deze gaan namelijk beide naar YouTube zelf.

YouTube maakt namelijk jaarlijks een terugblik onder de naam YouTube Rewind For the Record. Of dat veel zin heeft is de vraag. De nummer 3 op deze lijst is namelijk voor editie 2019, die meer dan 8,9 miljoen keer niet gewaardeerd werd.

Het record staat echter op naam van de editie van 2018. Deze staat met stip op één in deze lijst met liefst 17 miljoen dislikes. Snap jij waarom?

Hoewel het lijkt alsof de kinderen het zwaar te verduren hebben op YouTube valt dat best mee. We zagen namelijk al eerder dat YouTube ook een hoop jonge miljonairs voortbrengt.

Het filmpje van knokkende Nederlandse YouTubers waar wij gisteren aandacht aan besteedden heeft ‘pas’ 37 dislikes, dus die gaan we voorlopig niet in deze lijst tegenkomen.