Dít is de duurste speedboot op Marktplaats

De duurste speedboot op Marktplaats is de getunede Mercedes onder de boten. Letterlijk!

Hier op Apparata komen geregeld boten voorbij, omdat het gewoon wel erg cool is. Het water is altijd een groot avontuur en daar lekker ronddrijven op een gigantisch jacht is voor velen een droom. Maar als je meer een snelheidsduivel bent, is er altijd nog zoiets als de speedboot. Waar je het water aanvecht met brute kracht uit grote motoren.

Duurste speedboot op Marktplaats

Daarom zochten wij even voor je de duurste speedboot van Marktplaats. Wat is het en wat kun je ermee? Het is een Axopar Brabus Shadow 500. Axopar is een fabrikant van – zoals zij zelf zeggen – avontuurboten, terwijl we Brabus beter kennen van getunede auto’s. Brabus heeft ook hun naam en engineering verleend aan deze snelle boot.

Snel

Qua snelheid zit het in ieder geval wel snor. De Axopar Brabus Shadow Edition kan maximaal zo’n 54 knopen vooruit, of 100 km/u, met een kruissnelheid van 43,2 kn (80 km/u). Dat met dank aan twee Mercury Pro XS 250 motoren die samen 500 pk opleveren.

Luxe

Maar even terug naar de boot zelf. Brabus is namelijk niet alleen bekend van dikke tuning, maar ook om de duurste speedboot van Marktplaats lekker luxueus te maken. Wat te denken van de mooie lederen stoelen die je krijgt, of andere afwerking in rood leder. Het getoonde exemplaar is trouwens van persfoto’s, de ‘echte’ is grijs. De afwerking en luxe is ‘ongekend’, voor een speedboot dus lekker luxueus.

Te koop

Binnenkort kun je dus deze geniale speedboot kopen. Zoals gezegd dus niet goedkoop, maar dan heb je wel wat. De duurste speedboot van Marktplaats kost 220.000 euro. Interesse tonen doe je op de advertentie van de Axopar Brabus.

