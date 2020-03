Dit is de Huawei P40 serie met 3 (of toch 4) modellen

Bekijk de eerste live beelden, uitgebreide fotoserie, beschikbaarheid en prijzen.





Vanaf 14 uur keken we live mee naar de presentatie van de Huawei P40 serie. Na een korte promotie van de functie Huawei Share (waarmee je data tussen diverse Huawei-apparaten kunt delen) en een overzicht van de ontwikkeling van de camera’s van de Huawei begon de onthulling van de smartphones. Er komen 3 varianten, de Huawei P40, P40 Pro en P40 Pro Plus.

De smartphones zijn gemaakt van een nieuw materiaal, de Nano-Tec ceramic. Hiermee is het toestel veel bestendiger tegen natuurlijke invloeden. Zo is er een ‘kilning time’ van 5 dagen. Dit betekent dat de smartphones 5 dagen boven een stoompunt kunnen blijven zonder te beschadigen.

Aan de achterkant zorgt het materiaal voor meer krasbestendigheid en een betere uitstraling. Ook is er ruimte om led-lampjes bij de camera’s te voegen.

Verder heeft men ook aan de voorzijde vernieuwingen uitgebracht. De Huawei P40 serie is als eerste voorzien van een Quad-curve Overflow Display. Daarmee is het scherm maximaal en zijn alle lijsten geminimaliseerd. Bovendien zorgt dit ervoor dat de Huawei P40 Pro en Pro Plus een IP68 rating voor waterdichtheid krijgen, terwijl de Huawei P40 een IP53 rating heeft.

Met de toestellen, die verkrijgbaar zijn in diverse kleuren zoals ijsblauw, diepblauw, silver frost en zwart, heeft men de vingerafdruksensor zo bewerkt dat deze niet opvallen en mat meekleuren om de smartphones een beter design te geven.

Na de presentatie van de kleuren kwam de presentatie van de camera’s. Dit is volgens Huawei de unieke feature van de P 40 – serie en dat heeft men niet overdreven. Hier zie je de cameraspecificaties per toestel op een rij. (tekst gaat verder na de foto’s).

Hierna kwam een uitgebreide presentatie van alle technische snufjes die in de camera’s verstopt zitten. Uiteraard zullen we af moeten wachten hoe dit in de praktijk uitpakt. Een van de opvallendste toepassingen is de AI Golden Snap, waarmee men een serie opnames maakt als je een foto maakt. Vervolgens kiest men met AI automatisch de optimale beelden voor positie van gezicht en beweging.

Hierna werd het front-camera systeem gepresenteerd. Voor de Huawei P40 wordt, in afwijking van wat je op het beeld ziet, een 32 MP FF-camera ingebouwd. Voor het overige zijn alle specificaties hetzelfde.

Ook hier werden uitgebreid diverse technische specificaties van verteld. Zo is er de mogelijkheid om 4K-video’s te maken en zijn er diverse ‘bokeh-effecten’.

Een ander snufje is de gesture control. hiermee hoef je de smartphone niet vast te houden om hem te bewegen. Hij reageert van afstand op bewegingen van jouw handen en armen.

Om jouw fotografie- en filmkunsten nog verder te optimaliseren heeft men een aparte, losse flitser ontwikkeld als onderdeel van een camera-kit.

Qua techniek zijn de toestellen voorzien van de Kirin 990 processor en snelle Wifi 6-verbinding. Daarnaast maakt het toestel gebruik van van superfast-charging tot 40W. De specificaties werden niet en detail toegelicht, maar worden apart verstrekt na de presentatie.

Uiteraard probeerde de topman die de presentator van de dag was het probleem met de Goolge Apps te omzeilen, maar, zoals we direct in de live comments zagen blijft dit toch een groot probleem voor (potentiƫle) gebruikers. Ook de pogingen van Huawei om met workarounds te werken vallen, gezien de commentaren, niet in goede aarde.

De Huawei P40 kost (voor de versie met 8GB werkgeheugen en 128 MB opslagcapaciteit) EUR 799,-, de Huawei P40 Pro (8GB werkgeheugen + 256 GB opslagcapaciteit) gaat je EUR 999,- kosten. Deze beide toestellen zijn beschikbaar vanaf 7 aparil 2020. De Huawei P40 Pro Plus gaat vanaf EUR 1.399,- (voor de versie met 8 GB werkgeheugen en 512 GB opslagcapaciteit) over de toonbank vanaf juni 2020. In de live commentaren meldde Huawei dat de Huawei P40 Lite vanaf vandaag ook gelanceerd is voor een prijs van EUR 299,-. Hier werd in de presentatie zelf echter niets over gezegd. Wat vind jij? Een aanwinst of toch te duur? Wij zijn benieuwd!

Uiteraard kun je ook de hele presentatie terugkijken.

Beelden en informatie: Huawei Launch Presentatie.