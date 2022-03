Dit is een NES, MIDI-synthesizer en kunstobject in één

Afbeelding via Love Hultén

Een absolute baas van een kunstenaar maakte een hybride van een retro-synthesizer, NES-console en MIDI-visualizer. Het eindresultaat is geniaal.

Retrogamers die ook muzikant zijn opgelet, want we hebben hier misschien wel de meest epische gadget ooit: de NES-SY37 van kunstenaar Love Hultén. De ode aan de iconische Nintendo-console combineert enkele ongekend toffe retrofuncties in één machine. Het eindresultaat zou bakken met geld waard zijn, maar dat gaat vooralsnog niet mogelijk zijn.

NES-synthesizer

Love Hultén bouwde from scratch een synthesizer als eerbetoon aan de NES. Het kastje bedient de diverse geluiden die uit het magische apparaat komen. De toetsen van het daadwerkelijke keyboard zijn tevens in de stijl van de grijze NES uit de jaren ’80 gemaakt.

Het scherm op het kastje heeft daarnaast twee specifieke functies. In de eerste plaats is het een MIDI-visualizer waarmee de input van het toetsenbord omgezet wordt in een 3D-retrogamefiguur.

Daarnaast dient het 800×600-LCD van de synthesizer als een monitor om gewoon keihard NES-games op te spelen. Jazeker, originele NES-cartridges gaan gewoon in het muziekinstrument. Knal er een joystick en je hebt een hybride waar zelfs Nintendo jaloers op is. Tenminste, als het bedrijf niet weer pierig doet over ‘inbreuk op copyright’.