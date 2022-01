Dit is waarom Microsoft een overname doet van 60 miljard euro!

Microsoft doet een enorme overname voor een recordbedrag, lees hier waarom zij dit doen.

Oké, Microsoft heeft wel wat geld op plank liggen. Maar dan toch, een overname van bijna 60 miljard euro doen is zelfs voor dit bedrijf een risico. Microsoft heeft aangekondigd dat het een deal heeft gesloten voor de overname van Activision Blizzard. Dit is een van de grootste game-ontwikkelaars en uitgevers in de gamewereld. De deal, die een transactie in contanten omvat, geeft Microsoft het eigendom van belangrijke franchises. Denk hierbij aan “Call of Duty”, “Candy Crush” en “World of Warcraft”.

Overname Microsoft

Activision Blizzard is dus een game-ontwikkelingsbedrijf met meer dan 10.000 werknemers over de hele wereld. De aankoop is de grootste ooit van Microsoft. Het bedrijf zegt: ‘We investeren veel in inhoud, community en de cloud van wereldklasse om een ​​nieuw gamingtijdperk in te luiden waarin spelers en makers op de eerste plaats komen en gamen veilig, inclusief en voor iedereen toegankelijk maakt’. Door de aankoop heeft Microsoft met de eerder genoemde games ongeveer 400 miljoen actieve gebruikers per maand.

Gamen is volgens het bedrijf cruciaal voor het slagen van de metaverse. Daarom is de aankoop gedaan. De overname van Activision zal de groei van Microsoft en zijn gaming-omgeving versnellen en de bouwstenen leveren voor Microsoft’s kijk op de metaverse. Gaming is tegenwoordig de meest dynamische en opwindende categorie in entertainment op alle platforms en zal een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van metaverse platforms, aldus Microsoft.

Toekomst

Het bedrijf werkt aan een eigen versie van zijn metaverse in de vorm van Mesh. Met Mesh kunnen mensen die Microsoft Teams gebruiken vergaderingen houden en chatten met online avatars, waardoor videoconferenties worden vervangen door een meer meeslepende en participatieve ervaring. Hoe deze aankoop daar een rol in gaat spelen, is nog onbekend. Het is tevens de vraag of op de lange termijn ook op andere consoles dan die van Microsoft, de games nog gespeeld kunnen worden.