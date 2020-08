Dit kost het Ikea Lego speelgoed bouwpakket

Met Ikea moet je alles zelf in elkaar zetten en dat is met Lego ook zo. Wat als je die twee combineert? Nou, dan krijg je dit.

Een toch wel bijzondere samenwerking. Dit partnerschap tussen Ikea en Lego. Beide bedrijven hebben de handen ineen geslagen. Die samenwerking werd vorig jaar al aangekondigd en nu zijn de eerste producten bekendgemaakt, inclusief een prijs.

De producten zijn onder andere opbergvakken van Lego. Een soort Yo Dawg: je kunt je Lego items bewaren in een Ikea en Lego opbergvak. Er zijn vier verschillende producten aangekondigd. Het gaat hier om een set van drie kleine dozen, een set van twee grotere dozen en een set dat bestaat uit Lego stenen. Met die laatste set mag je het vooral lekker zelf uitzoeken wat je gaat maken.

Prijzen beginnen bij 9,99 euro voor de Bygglek Boxes dat bestaat uit de drie kleine dozen. De set genaamd Bygglek Box klein kost 12,99 euro. De Bygglek Box groot gaat je 14,99 euro kosten. En de Bygglek doos met 201 Lego stenen kost eveneens 14,99 euro. Het is eveneens mogelijk om de combinatie te gebruiken als toevoeging op een Lego bouwsel zoals je in de video ziet. Het is maar net hoe creatief je bent.

Vanaf oktober kun je deze Lego Ikea combinatie aanschaffen.