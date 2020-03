Dit moet je weten over het nieuwe OnePlus

Het merk slaat een nieuwe weg in. Dit moet je weten.





Sinds de oprichting van het merk in december 2013 heeft OnePlus nog nooit ingrijpende veranderingen gedaan. Tot nu. Het Chinese techbedrijf kondigt een nieuwe huisstijl aan. Kenmerk van die huisstijl is onder meer een nieuw logo.

Wat meteen opvalt is het andere lettertype. Voor de rest zijn de verschillen niet extreem groot in vergelijking met het oude logo. Nog steeds is de één met een plus het hoofdlogo. Wel is de ‘1’ beter leesbaarder geworden wat het cijfer nog eens moet benadrukken. De slogan Never Settle blijft hetzelfde

Wat de verandering voor het merk te betekenen heeft is niet bekendgemaakt. Met alleen een nieuw logo is de aankondiging wat lauwtjes.

Wel heeft het bedrijf bekendgemaakt dat de OnePlus 7T tijdelijk met korting wordt aangeboden in de webshop van het merk. Hou er wel rekening mee dat het merk binnen afzienbare tijd de OnePlus 8 gaat aankondigen. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gaat gebeuren.