Dit schone vliegtuig heeft een actieradius van de hele wereld!

De hele wereld over vliegen zonder bij te tanken: dit vliegtuig heeft een recordbrekende actieradius en dat zonder het verbruiken van kerosine.

Je hoort vaak dat vliegtuigen een grote veroorzaker zijn van de milieuproblemen. Of dat waar is, gaan we het vandaag niet over hebben. Wel gaan we het hebben over plannen om vliegverkeer toch schoner te maken. DHL gaat dat proberen met een elektrisch vliegtuig, bijvoorbeeld.

Vliegtuig met grote actieradius

Zoals bij meerdere voertuigen wordt af en toe waterstof ook nog als optie gezien. Bij vliegen ook. Waterstof kent ook nog een paar grote nadelen, maar een groot voordeel vergeleken met accu’s is dat een normale tank waterstof vaak relatief veel actieradius realiseert. Voor vliegverkeer is dat ideaal. Het elektrische vliegtuig van DHL moet veel actieradius inleveren vergeleken met eentje die op kerosine vliegt. Het waterstofvliegtuig van vandaag is precies het tegenovergestelde. Er wordt beloofd dat de actieradius van dit vliegtuig juist een heel stuk groter is. Je zou grote afstanden kunnen afleggen zonder tussenstops. Interessant!

ATI

Dat wordt gedeeld in de release van een concept-vliegtuig van ATI, het Britse Aerospace Technology Institute. Het waterstof vliegtuig met de indrukwekkende actieradius moet van A naar B vliegen zonder ook maar een grammetje uitstoot. Volgens ATI kun je van Londen naar ofwel San Francisco ofwel Auckland vliegen zonder bij te tanken. Kerosine-vliegtuigen moeten nog wel eens onderweg stoppen. Het concept-vliegtuig kan 297 passagiers vervoeren, dus hij doet niet al te ver onder voor een gemiddeld passagiersvliegtuig wat nu al vliegt.

Wanneer het vliegtuig met de giga actieradius kan worden ingezet door commerciële vliegmaatschappijen is niet bekend, maar het klinkt alsof er potentie in zit.