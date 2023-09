Dit zijn de beste verlofregistratie apps voor ondernemers en leidinggevenden

Ondernemers en leidinggevenden hebben al veel aan hun hoofd tijdens het runnen van een business. Het is daarom niet wenselijk als zij ook nog eens veel tijd kwijt zijn aan het bijhouden van verlofregistratie en andere administratieve zaken. Gelukkig zijn er genoeg geautomatiseerde software programma’s die deze taken op zich nemen, zodat jij meer tijd hebt voor andere zaken. In dit artikel kom je meer te weten over de beste keuzes voor verlofregistratie software of apps.

Top 3 apps voor verlofregistratie

Wil je binnen no-time alle administratieve zaken op orde hebben en je weer kunnen focussen op andere aspecten van je business? Probeer dan een van onze top 3 apps voor verlofregistratie.

#1 Deel

Of je nu een binnenlands team hebt of jouw werknemers zitten over de hele wereld verspreid: Deel is dé app die ervoor zorgt dat jij alles op orde hebt binnen enkele minuten. Met één klik op de knop maak jij een contract aan en betaal jij je gehele team direct in bulk uit. Zó makkelijk kan het zijn! Deel is de alles-in-een HR tool die jouw bedrijf naar het volgende niveau kan brengen. Geen gedoe met 16 verschillende HR-tools, maar alles op één overzichtelijke plek. Zo ook verlofregistratie.

Wat Deel zo aantrekkelijk maakt, is dat het op maat is gemaakt voor iedere werknemer. Zo hoef jij geen uren onderzoek te doen naar lokale wetten. Deel regelt de juiste documentatie en voorkomt zo gemakkelijk fouten en (mogelijke) boetes. Ook regelt het landspecifieke benefits tegen concurrerende tarieven. Door zijn lokale kennis en 100+ entiteiten visumondersteuning kan Deel ook hulp bieden bij het aannemen van internationaal talent voor jouw bedrijf.

Deel HR is wel aan de prijzige kant, met een startbedrag van $ 49/maand. Echter kunnen bedrijven die minder dan 200 werknemers hebben, gratis gebruikmaken van de software. Zo kun je ontdekken hoe Deel bij jouw budget en behoeften past.

#2 HoorayHR

Met deze handige software van Hooray kun je gedag zeggen tegen Excel sheets en complexe verlof calculaties of vastleggen van verlofregistratie. Medewerkers kunnen zelf via de app verlof aanvragen. Als ondernemer mis je geen enkele aanvraag, en is je verlofregistratie altijd up-to-date. Daarnaast worden alle verlof budgetten automatisch berekend, tot op de minuut nauwkeurig. Ook berekent Hooray automatisch het wettelijk en bovenwettelijk verlof.

Medewerkers zijn in te delen naar teams of afdelingen. Zo houd jij mooi alles gescheiden en blijft het voor je werknemers ook overzichtelijk. De verlofregistratie rapportages zijn daardoor ook gemakkelijk te zien per team. Medewerkers kunnen gemakkelijk vanuit thuis verlof aanvragen via de app. Daarnaast kunnen zij ook zien wanneer collega’s niet aanwezig zijn. Hierdoor wordt het gemakkelijker om te zien wanneer het het beste is om zelf vrij te nemen.

De kosten voor Hooray liggen een stuk lager dan Deel, je betaalt € 4,50 per maand per medewerker. Hier komen geen extra kosten bij kijken. Daarnaast kun je voor dit bedrag ook gebruikmaken van hun andere slimme tools zoals contractbeheer of personeelsdossiers. Het nadeel is dan wel dat je HR tools niet vanuit één centrale plek te bedienen zijn.

#3 Shiftbase

Alles centraal en op één plek en direct toepasbaar op het maken van je roosters. Shiftbase laat medewerkers gemakkelijk verlof aanvragen via de app. Ook kunnen zij zien hoeveel verlof er nog wordt opgebouwd tot het einde van het jaar. Door middel van uitgebreide rapportages kun je makkelijk alle verlof en verzuim bijhouden. Zo kun jij teams een alert geven wanneer iemand uitvalt en open diensten aanmaken om mogelijke tekorten op te vullen. Ook zorgt Shiftbase ervoor dat jij voldoet aan de regels van wettelijk en bovenwettelijk verlof.

Daarnaast kun je met Shiftbase goed je bezetting voor de aankomende dagen plannen. Laat medewerkers diensten ruilen en vul gaten in het rooster met open diensten. Door vooruit te kijken weet je zeker dat je bijna altijd een juiste bezetting hebt. Helaas kunnen werknemers zelf niet inzien wanneer collega’s verlof aanvragen. Hierdoor is er dus een kans dat hun eigen verlof kan worden afgewezen.

Echter is Shift Base de goedkoopste software uit deze lijst. Een premium account heb je al voor € 4,00 per maand per actieve werknemer. Start nu je 14 dagen gratis proefperiode. Al ruim 4500 organisaties gingen je voor!

Welke soorten verlof zijn er geregeld in de wet?

Als werknemer kun je verlof opnemen dat in de wet geregeld is of ander verlof dat is geregeld via uw arbeidsovereenkomst. Zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of kort verzuimverlof vallen bijvoorbeeld onder het wettelijk verlof. De werkgever is dan verplicht 70%- 100% door te betalen in de periode van verlof.

Daarnaast is er ook bovenwettelijk verlof, dat dus geregeld is via uw arbeidsovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld verlof voor een huwelijk of verhuizing. Afhankelijk van uw overeenkomst wordt uw salaris (gedeeltelijk) doorbetaald.

Tot slot is er ook onbetaald verlof. Dit is wanneer u volgens de wet geen salaris ontvangt, bijvoorbeeld bij een ouderschapsverlof of langdurig zorgverlof. Wel kunnen er in uw cao of arbeidsovereenkomst afspraken staan over (gedeeltelijke) doorbetaling van uw loon. Onbetaald verlof kan gevolgen hebben voor uw toeslagen, pensioen en vakantiedagen.

Wil je meer bedrijfssoftware vergelijken?