Dit zijn de nieuwe functies in iOS 14

Naast hoofdtelefoons kunnen we nog veel meer verwachten.





Gisteren konden we melden dat codewatchers in iOS 14 aanwijzingen hebben gevonden dat iPhone nieuwe hoofdtelefoons uit gaat brengen. Inmiddels hebben de codewatchers verder gestudeerd en blijkt er veel meer nieuws onder de zon.

Zo werkt men aan een nieuwe fitness app. In deze app, die waarschijnlijk ‘Fit for Fitness’ gaat heten kun je diverse video’s met fitness-oefeningen bekijken en deze koppelen aan jouw Apple Watch.

Ook kun je de ‘Pencil kit’ verwachten. Met deze toepassing kun je veel meer met de Apple Pencil. Zo kan hij handschriften herkennen en geschreven tekst omzetten en gebruiken in bestanden. Deze toepassing is een API, zodat ontwikkelaars ook eigen toepassingen voor de Pencil kunnen gebruiken.

Ook iMessage krijgt een upgrade. Functies die bekend zijn van andere chatdiensten, zoals @ om iemand aan te spreken en # voor een onderwerp zullen worden toegevoegd, al is het onduidelijk of deze uitbreidingen direct gebruikt kunnen worden of alvast worden ingebouwd voor toekomstig gebruik.

Verder lijkt Apple nu toch de Airtags te gaan introduceren. De werking is nog niet precies bekend, maar dit schijnt een tracking device te worden om objecten in de omgeving te kunnen vormen.

Verder zijn er nog wat minder definitieve geruchten. Zo verwachten spotters dat in iPadOS 14 meer ruimte zal zijn voor muisgebruik.

Voor we hiervan kunnen genieten zullen we nog even geduld moeten hebben. De verwachting is dat iOS 14, dat vorig jaar al informeel aangekondigd werd, in juni oficieel gepresenteerd wordt en vanaf september wordt uitgerold.

Bron: The Verge