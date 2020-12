Dit zijn de toffe gratis PlayStation Plus games voor 2021 - Apparata

Voor het nieuwe jaar heeft Sony een drietal toffe gratis PlayStation Plus games voor je klaar liggen, waaronder Shadow of the Tomb Raider.

Zoals altijd geeft Sony je met PlayStation Plus gratis een aantal games cadeau. Voor het nieuwe jaar krijgen afnemers van het online-abonnement voor de PlayStation 4 en 5 een uitzonderlijk mooie selectie games. Check snel waar je 2021 gratis mee kunt aftrappen.

Gratis PlayStation Plus games voor 2021

Afnemers van een PlayStation Plus abonnement kunnen begin 2021 enkele toffe gratis games verwachten. Vooral eigenaren van een PlayStation 4 hebben geluk, terwijl gebruikers van de PlayStation 5 het met een enkele kleine verrassing moeten doen. Voor PlayStation 4 zijn vanaf 5 januari Shadow of the Tomb Raider en Greedfall beschikbaar.

Die eerste draait uiteraard om avonturier Lara Croft die weer oude tombes gaat bezoeken. In de derde game in de gerenommeerde franchise draait het overigens minder om knallen en explosies. Daarvoor komen meer geavanceerde stealth en grootstere, uitdagendere puzzels bij kijken.

Tegelijkertijd krijgen PlayStation Plus eigenaren ook Greedfall aangeboden. Deze prachtige, atmosferische RPG speelt zich af in de 17e eeuw maar dan met een flinke fantasy-saus eroverheen. Als neutraal mens bezoek je een omstreden eiland waar allerlei kolonisten de boel proberen over te nemen.

Voor PlayStation 5 komt er vanaf dezelfde datum, 5 januari, één gratis game bij PlayStation Plus. Het gaat om Maneater. Voor gamers die net als ik als de dood voor haaien zijn (thanks, Spielberg) is deze game niet echt geschikt. Je kruipt namelijk in de huid (of schubben) van een kleine haai. De game draait om het overleven en steeds groter worden van je kleine haai tot dodelijke megalodon. En ja, dat doe je door mensen op te eten.

Tot 5 januari check je nog snel al deze gratis games van december. Gooi ze in je library nu het nog kan!