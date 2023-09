DJI’s Mini 4 Pro: innovatie in de palm van je hand

DJI heeft de Mini 4 Pro-consumenten drone gelanceerd en voorzien van verschillende verbeterde functies. Als wereldwijde marktleider op het gebied van civiele drones en luchtopname technologie, worden de producten van DJI altijd met hoge verwachtingen ontvangen door consumenten. Op 25 september bracht DJI de Mini 4 Pro uit, die baanbrekende innovaties introduceert in de wereld van compacte drones.

In dit artikel lees je meer over dit vernieuwende product en de voordelen die deze drone te bieden heeft.

Maak kennis met de Mini 4 Pro

Op het eerste gezicht lijkt de nieuwste Mini Pro-drone sterk op het vorige model. Toch heeft DJI aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in de specificaties, waardoor versie 4 zich onderscheidt van zijn voorgangers. Deze verbeterde versie van de Mini 4 Pro is verkrijgbaar vanaf € 799,-. Met een gewicht van slechts 249 gram en afmetingen van 145x94x64 mm is het een bijzonder compact model.

Innovatieve revolutie in beeldkwaliteit

De DJI Mini 4 Pro is uitgerust met een camera voorzien van een 1/1,3″ CMOS-sensor met dual native ISO. Het beschikt over een indrukwekkende resolutie van 48 megapixels. Maar wat maakt deze camera anders dan zijn voorgangers?

Wat de camera van de DJI Mini 4 Pro echt onderscheidt, is zijn vermogen om video’s op te nemen in 4K met 100 frames per seconde (fps). Dit betekent dat slowmotion-opnames naadloos worden ondersteund en resulteert in slowmotion-opnamen van uitzonderlijke kwaliteit. Tijdens het opnameproces maakt de camera meerdere opnamen per frame. De opnamen worden gecreëerd met verschillende belichtingsinstellingen, die later worden gecombineerd. Dit leidt tot een aanzienlijke toename van het dynamisch bereik.

Miljard kleuren registreren

Naast de verbeterde fps is er een nieuwe optie toegevoegd: de mogelijkheid om te filmen in D-log M of Hybrid Log Gamma (HLG). Met deze twee mogelijkheden kun je opnemen in 10-bits kleurdiepte. Het resulteert in uitgebreidere mogelijkheden tijdens het bewerken van de kleuren van het beeld. DJI heeft aangegeven dat de nieuwe Mini 4 Pro in deze modi meer dan een miljard verschillende kleuren kan vastleggen.

Met vertrouwen vliegen

Ook is deze drone uitgerust met Omnidirectional Active Obstacle Sensing. Deze functie is toegevoegd om zowel de veiligheid van het produc,t als die van de omgeving te verbeteren. Dankzij deze functie kan de drone obstakels snel detecteren en vermijden vanuit verschillende richtingen. Om deze functie mogelijk te maken, is de Mini 4 Pro uitgerust met vier fisheye-camera’s die de hele omgeving in de gaten houden.

De nieuwste features

Niet alleen profiteer je van de verbeterde camera en veiligheidsmaatregelen, maar ook met nieuwe functies. De DJI Mini 4 Pro drone maakt het bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van waypoint missies. Tijdens deze missies volgt de drone een vooraf opgegeven pad. Bovendien is de drone uitgerust met een hyperlapse-functie. Hierbij maakt de drone tijdens de vlucht een timelapse-opname.

Een andere functie die de drone te bieden heeft, is ActiveTrack 360º. Met deze mogelijkheid kan de drone automatisch een specifiek object volgen, bijvoorbeeld een voertuig. Door eenvoudigweg op het scherm op het gewenste object te tikken, zal de drone automatisch het object volgen.

Beschikbaarheid van de DJI Mini 4 Pro

Vanaf nu is de drone verkrijgbaar bij de retailers Cameranu en Bol.com. Bovendien kun je hem ook bestellen via de officiële website van DJI. De prijs begint bij € 799,- en loopt op tot maximaal € 1.129,-.

In de (Engelstalige) video hieronder zie je alles wat de DJI Mini 4 Pro te bieden heeft.