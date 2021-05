Dogecoin crasht als een gek na Elon Musk's SNL-stunt - Apparata

Foto via Coindesk

Nadat Elon Musk bij SNL verscheen en zijn favoriete cryptocurrency vermeldde, kelderde Dogecoin als een malle.

De laatste weken bewees Dogecoin dat het een volwaardige cryptomunt is. Het record van $0,14 vervijfvoudigde binnen nog geen maand tijd. Nu lijkt er daarentegen in elk geval tijdelijk een einde aan het dominante Dogecoin te zijn gekomen nadat Musk zijn langverwachte en ongekend ongemakkelijke SNL-debuut maakte. Wat is er in godsnaam gebeurd?

Dogecoin crasht na Elon Musk bij SNL

Tijdens Elon Musk’s eerste optreden bij de legendarische sketchshow SNL noemde de Tesla-topman Dogecoin in zijn opening-monoloog. Althans, hij deed het optreden samen met zijn moeder, die een verwijzing naar de meme-coin maakte.

Afgezien van het behoorlijk ongemakkelijke vertoon van de excentrieke Zuid-Afrikaan, was het resultaat voor Dogecoin het pijnlijkste van de avond. Binnen enkele uren na het optreden kelderde Dogecoin zo’n 30%. Binnen een dag verdampte een derde van de cryptomunt, simpelweg omdat Musk’s ma de naam op TV noemde.

Het laat wederom zien hoe volatiel de cryptomarkt is, met namen voor een meme-coin als Doge. Dat neemt niet weg dat het nog steeds niet klaar is voor Dogecoin. Veel investeerders zien dit als een uitgelezen kans om de munt weer goedkoop in te kopen. Fans hopen nog steeds dat Doge op de korte termijn $1 zal doorbreken.

Die ongekende mijlpaal zou wel indrukwekkend zijn, aangezien Doge dit jaar begon met een waarde van ongeveer een halve cent. Laten we daarentegen wel maar hopen dat Elon Musk bij SNL vandaan blijft, aangezien we anders straks misschien weer bij $0,005 per Dogecoin uitkomen.