‘Dogecoin is zoveel beter dan Bitcoin!’

De meme-munt Dogecoin zal in het nieuwe jaar verder stijgen, dit onder andere omdat de munt zoveel beter is dan Bitcoin. Verrassende uitspraak van een bekende ondernemer.

Weer komt Elon Musk in het nieuws met een opmerkelijke uitspraak. Hij zei dat Dogecoin “fundamenteel beter is dan al het andere” dat hij heeft gezien. Dit terwijl hij Bitcoin bekritiseerde. De Tesla- CEO deelde zijn gedachten over cryptocurrency, Dogecoin, Bitcoin en de identiteit van de pseudonieme maker van Bitcoin, Satoshi Nakamoto, in een interview met Lex Fridman.

Dogecoin beter dan Bitcoin

Musk staat al langer bekend als fel aanhanger van Dogecoin. Hij heeft er al veel aandacht aan besteed en zijn interesse in Bitcoin neemt hierdoor af. Hij zei in het interview: ‘dat een deel van de reden waarom ik denk dat er enige verdienste is voor Dogecoin, ook al is het duidelijk gemaakt als een grap, is dat het eigenlijk een veel hoger transactievolume heeft dan Bitcoin. Tel hierbij op dat de transactiekosten heel laag zijn bij Dogecoin’.

Daarentegen zei hij: “Als je op dit moment een Bitcoin-transactie wilt doen, is de prijs om die transactie te doen erg hoog, dus je zou het voor de meeste dingen niet effectief kunnen gebruiken, en het zou zelfs niet kunnen schalen naar een hoog volume .” Hij vertelde al eerder dat Bitcoin beter is voor waardeopslag, terwijl Dogecoin heel geschikt is voor het maken van betalingen. Hij kondigde onlangs ook aan dat zijn bedrijf voor elektrische auto’s, Tesla, DOGE gaat accepteren.

Bitcoin oprichter

Musk werd gevraagd of hij Satoshi Nakamoto is, zoals sommige mensen denken dat hij is. “Ik niet,” antwoordde hij snel. “Zou je het ons willen vertellen als dat zo was?” werd gevraagd. “Ja”, bevestigde hij. Hij ging verder met het delen van zijn theorie over wie Satoshi Nakamoto, de pseudonieme maker van Bitcoin, zou kunnen zijn.

“Je kunt kijken naar de evolutie van ideeën vóór de lancering van Bitcoin en zien wie over die ideeën schreef”, begon hij. Terwijl hij benadrukte: “Het is duidelijk dat ik niet weet wie Bitcoin voor praktische doeleinden heeft gemaakt”.