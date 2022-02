Donald Trump’s nieuwe platform lijkt verdacht veel op…

We hebben de eerste beelden van Trump’s nieuwe social media platform en het is zowat een kopie van een al bestaande.

Donald Trump was een één termijn president van Amerika. Hij is van Twitter afgegooid, omdat hij berichten verzond die niet in lijn waren met de voorwaarden. Toen heeft hij besloten om maar zelf een platform te ontwikkelen. Het heet Truth Social en we hebben de eerste afbeeldingen ervan.

Trump’s nieuwe platform

Donald Trump heeft een eerste bericht geplaatst op zijn eigen nieuwe platform. Dat weten we omdat zijn zoon een afbeelding ervan heeft geplaatst op Twitter. Ja, hij mag nog wel op Twitter. Zijn vader dus niet, omdat Trump senior nogal positief was over het bestormen van het Capitoolgebouw begin 2021. Dit in een poging om de officiële verkiezingsuitslag ongedaan te maken. De zoon deelde een screenshot van het bericht.

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

De afbeelding stelt niet zoveel voor. Maar wat wel kunnen zien dat het verdacht veel lijkt op Twitter. Het is zowat een kopie, alleen dan met wat andere kleuren. Het meest opmerkelijke is dat de berichten geen Tweets worden genoemd (logisch), maar Truth’s. Waarheden dus. Natuurlijk reageerde diverse pro-Trump direct op het bericht.

Ook het bedrijf Rumble dat zich profileert als een conservatief mediaplatform voor ‘vrij meningsuiting’ tweette een screenshot. Dit bedrijf is een videodienst. Laten zij nou de video’s hosten van het van Truth Social.

Rumble’s very first Truth, powered by Rumble video and cloud technologies 🔥 pic.twitter.com/sFuNCi2d3f — Rumble (@rumblevideo) February 15, 2022

Marketing

De Trumps zijn al een tijdje bezig met het platform. Echter, het is nog steeds niet af. Nu laten ze weer een glimp zien, maar nog steeds laten ze niet weten wanneer het gelanceerd zal worden. Misschien pas over een paar jaar als Trump weer een gooi gaat doen naar het presidentschap. Wie weet.