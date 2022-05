Dood van de iPod: dé reden waarom Apple de iPod heeft gecanceld

Tot ziens, Apple iPod. Deze week trok Apple de stekker uit de iPod, lees hier de echte reden waarom ze dat doen.

Deze week kondigde Apple aan dat de laatste iPod die nog over is, de iPod touch, niet meer leverbaar is en alleen beschikbaar is zolang de voorraad strekt. De vraag is waarom Apple deze beslissing genomen heeft.

Echte reden Apple waarom de iPod weg moet

De beslissing zal niet louter op geld gebaseerd zijn om de productlijn die het merk tot meer dan alleen een computerbedrijf maakte te annuleren. Er wordt namelijk nog gewoon winst gemaakt met de iPod. Nee, vermoedelijk is de waarheid over de iPod dat muziek er gewoon te groot voor was geworden is.

In 2001, toen de eerste iPod werd gelanceerd, draaide het natuurlijk allemaal om vrijheid. Net zoals de Sony Walkman ons eerder had bevrijd. De iPod deed het ondenkbare en stopte 1000 nummers in een klein apparaatje in zakformaat. We hoefden niet langer te luisteren naar de 10 nummers op een cassette of cd, of op een zelfgemaakte mixtape.

Einde tijdperk

De Apple iPod was niet de eerste digitale speler, maar hij was wel de mooiste, de coolste en verreweg het gemakkelijkst te gebruiken.

Naarmate de tijd verstreek, werden iPods kleiner (mini, shuffle, nano) en voegden ze kleurenschermen toe, zodat je er zelfs films op kon kijken, zoals Wall-E. De capaciteit groeide, zodat je veel meer dan 1.000 nummers kon opslaan. En het inbouwen van een iPod in de iPhone hielp ook. Het is eerlijk om te zeggen dat het hebben van een iPod-equivalent in elke iPhone van de eerste tot de iPhone 13 Pro Max, een apart apparaat in je zak minder belangrijk maakte.

Maar de grote verandering kwam toen Spotify arriveerde en betekende dat je muziek kon streamen. Apple Music volgde en plotseling hoefde je niet al je muziek op je apparaat te zetten om er meestal toegang toe te hebben. En nu streamingdiensten tot 79 miljoen nummers hebben, is er geen draagbaar apparaat ter wereld dat veel meer dan een fractie daarvan kan opslaan.