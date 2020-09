Hilarisch: Amerikaanse doane blundert met nep AirPods - Apparata

In een ding heeft men gelijk: het zijn inderdaad geen Apple Airpods.

De douane doet er natuurlijk alles aan om de import en verkoop van namaak goederen te verkopen. De opwinding was dan ook groot toen men een fikse partij net Apple AirPods onderschepte. Met een trots persbericht moest de hele wereld weten hoe scherpzinnig de douane is. Wij zeggen: ‘foutje, bedankt’.

Wat ging er mis met de Apple AirPods?

De Amerikaanse douane heeft op 31 augustus 2.000 paar nagemaakte Apple AirPods onderschept die op weg waren van Hong Kong naar Nevada. Men schat de detailhandelsprijs op $ 398.000,-. Dat moet natuurlijk gevierd worden met een ronkend persbericht.

THAT'S NOT AN 🍎 —



CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.



Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB — CBP (@CBP) September 14, 2020

Inderdaad, dat zijn geen Apple AirPods, maarre…

Apple AirPods of OnePlus Buds?

De internetters die het persbericht en foto’s als eerste onder ogen kregen zagen direct wat er gaande was. Men heeft klaarblijkelijk 2.000 paar originele OnePlus Buds ‘onderschept’ en aangemerkt als vervalste AirPods. Nu kun je natuurlijk best zeggen dat de ontwerpen op elkaar lijken, maar om ze dan in te nemen als vervalsing… Inmiddels heeft OnePlus ook van het voorval gehoord en met een hilarische reactie nog wat olie op het vuur gegooid.

Hey, give those back! 🙃 — OnePlus USA (@OnePlus_USA) September 14, 2020

Wat is er nu echt aan de hand?

Vraag is natuurlijk wat er echt aan de hand is. Heeft de douane zitten slapen of heeft men de verkeerde foto bij het persbericht gebruikt? In beide gevallen genoeg voor een hilarisch momentje, maar tot men reageert is nog niet duidelijk waar we precies om lachen. Nu moet OnePlus wel wat incasseringsvermogen hebben, want soms is de klantenservice daar het spoor ook volledig bijster. Overigens pakt men ook nog wel eens echte smokkelaars.

