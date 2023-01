Douyin: TikTok houdt westerse kinderen dommer dan Chinese kinderen

De filmpjes die de Chinese versie van TikTok, genaamd Douyin, aan kinderen laat zien zijn veel leerzamer en positiever dan TikTok filmpjes.

TikTok, veel filmpjes over zelfmoord, zelfbeschadiging en practical jokes

Douyin, de Chinese versie van TikTok, is veel positiever dan TikTok. Bron: Dall-E 2, bewerkt door auteur

TikTok wordt wel eens een soort YouTube voor ADHD’ers genoemd. De Chinese sociale mediasite legt zich toe op korte filmpjes van minder dan 30 seconden. Het format blijkt razend populair, vooral onder jongeren van onder de 18. Ook wat betreft de reclame-inkomsten doet TikTok het erg goed, met miljarden per jaar.

Maar aan het succes van Tiktok zit ook een schaduwzijde. Het blijkt dat TikTok’s algoritme dat bepaalt welke filmpjes gebruikers te zien krijgen, enkele nare bijwerkingen heeft. Zo krijgen jonge gebruikers vaak filmpjes over zelfmoord of zelfbeschadiging te zien. Bij een experiment van journalisten van de Daily Mail, waar ze zich voordelen als veertienjarig depressief meisje, kregen ze binnen 3 minuten clips over zelfmoord te zien.

Denk je zelf over zelfmoord, bel dan de zelfmoordpreventielijn. Alle problemen zijn oplosbaar.

Ook zijn filmpjes, waarop gebruikers rare dansjes maken of rare streken uithalen, het populairst.

Douyin veel positiever

Screenshot Douyin. Bron Douyin.com

TikTok is alleen buiten China te gebruiken. Maar er bestaat ook Douyin, een versie van TikTok die alleen binnen China kan worden gebruikt. Opmerkelijk aan Douyin is dat gebruikers hier een heel ander soort filmpjes te zien krijgen dan de filmpjes die op TikTok trendy zijn.

Bijvoorbeeld filmpjes van studerende kinderen, kinderen die met wetenschappelijke experimenten bezig zijn en anderen helpen. Dit kan natuurlijk te maken hebben met verschil in mentaliteit tussen China en de rest van de wereld, maar dit verschil is lang niet groot genoeg om de radicaal verschillende aanbevelingen te verklaren. Het is waarschijnlijker dat er een bewuste sturing plaatsvindt binnen China en waarschijnlijk ook buiten China, want Chinese propagandacampagnes zijn erg aanwezig op TikTok.

Ook is er een maximum per gebruiker aan tijd die je kan doorbrengen op Douyin. Die ontbreekt bij TikTok. Kortom, reden tot zorg.

Dit alles was reden voor de conservatieve Amerikaan Andrew Schulz om te waarschuwen voor TikTok.

TikTok, gevaarlijk of niet?

Wij mensen worden beïnvloed door onze omgeving. Voor kinderen geldt dat dus des te meer. TikTok is minder onschuldig dan het lijkt en wordt gebruikt door het Chinese propaganda-apparaat. Heb je kinderen? Houd dan in de gaten wat ze posten en wat voor aanbevelingen ze krijgen. Zeker als ze depressief zijn. Dit zie je overigens niet altijd. Ook als volwassene kan je beter niet te veel tijd doorbrengen op TikTok.