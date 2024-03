Dubai maakt Nederlandse vliegende auto realiteit

De Nederlandse producent van vliegende auto’s PAL-V heeft een miljoenenorder ontvangen van Aviterra uit Dubai. Het bedrijf plaatst een order voor 100 PAL-V liberty Saquer Editions van circa € 800.000,- per stuk. Hiermee komt het totale orderbedrag uit op € 80 miljoen euro. Dat terwijl er van het Nederlandse bedrijf nog een enkele vliegende auto op de weg rijdt of in de lucht vliegt.

Vliegende auto’s uit Raamsdonkveer

Het bedrijf PAL-V werd in 1999 opgericht door ondernemer en voormalig Philips bestuurder Robert Dingemanse. PAL-V kwam voor het eerst in de wereldwijde belangstelling te staan toen het in 2012 een succesvolle proefvlucht maakte met een prototype. De onderneming is gevestigd in Raamsdonkveer. Momenteel werken er zo’n 200 medewerkers bij het bedrijf. Daarnaast biedt het bedrijf ook opleidingen aan voor vliegers die hun brevet voor de vliegende auto willen halen.

Investeringen uit Dubai

De mega-order voor 100 van PAL-V’s duurste vliegende auto’s betekent een echte doorbraak voor PAL-V. Niet eerder sleepte het bedrijf zo’n grote order binnen. En dat terwijl er geen kortingen zijn gegeven. Door de order van Aviterra is de productie in ieder geval voor ten minste drie jaar gevuld. Aviterra, gevestigd in Dubai, is een dochteronderneming van Jetex. Dit is een particuliere luchtvaartmaatschappij. Naast het plaatsen van de order, heeft Aviterra ook besloten te investeren in Pal-V. Daarmee wordt deze onderneming toegevoegd aan het rijtje van 220 investeerders die allen een minderheidsbelang hebben in de producent van vliegende auto’s.

De reden dat juist nu is gekozen om zo’n grote order te plaatsen, valt logisch te verklaren. Aviterra ziet de PAL-V liberty als het perfecte vervoermiddel om klanten, als laatste stap van hun reis, naar hun eindbestemming te brengen. Jetex is een gevestigde naam als dienstverlener op het gebied van zakenjets op het vliegveld van Dubai en 53 andere luchthavens. Met deze order probeert het bedrijf de sector te innoveren en naar eigen zeggen: “mobiliteit zoals wij die kennen, te veranderen”, aldus Managing Director Mouhanad Wadaa van Aviterra.

Vliegende auto’s vanaf 2025

Opmerkelijk is wel dat de vliegende auto’s van PAL-V nog niet mogen vliegen. Hiervoor moet het bedrijf eerst de benodigde lucht certificeren behalen. Het bedrijf verwachtte deze al in 2021 in ontvangst te kunnen nemen van het EU-agentschap voor de luchtveiligheid Easa. Helaas lukte dit niet. Het bedrijf hoopt nu in 2025 alle licenties en certificeringen in bezit te hebben.

In Nederlands kreeg het bedrijf in 2021 al wel toestemming om de weg op te gaan van het RDW. Dit maakt het dus wel mogelijk om met de auto de openbare weg op te rijden. Enkele specificaties zijn: een actieradius van 500 km op een volle tank en een topsnelheid van 180 km/h. Vergelijkbare specificaties gelden voor de vliegende versie van de auto.

CEO en oprichter Robert Dingemanse gaf aan dat er pas wordt begonnen met productie van de vliegende auto zodra ze alle certificeringen binnen hebben. Ook kan PAL-V dankzij de grotere order en de nieuwe investeerder al kijken naar uitbreiding in de toekomst.