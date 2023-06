Duizenden Reddit gebruikers protesteren tegen nieuw API beleid

Het protest was ruim vantevoren aangekondigd. Al een week of twee kwamen de berichten langs van sympathisanten die zwoeren mee te gaan protesteren. Niet alleen individuele gebruikers, vele sub-reddits (fora binnen Reddit met elk een eigen thema, van platte humor tot wat voor auto is dit? en alles er tussenin) kondigden zelfs aan een hele dag op zwart te gaan.

Geen gratis toegang meer tot Reddit API

En waar ging het allemaal over? Reddit, één van de grootste online fora, heeft aangekondigd dat het niet meer zomaar derde partijen toegang gaat geven tot de eigen API. Dat stukje software is nodig wanneer je, bijvoorbeeld, een app wil maken die Reddit content weergeeft. Het had allemaal niet zoveel uitgemaakt als de eigen app niet zo beroerd was. Want doordat veel gebruikers moeite hebben met deze app, geven zij de voorkeur Reddit te gebruiken via de app van een derde.

Het online fora wil derden niet volledig het gebruik van de eigen API ontzeggen, maar zal voor toegang geld gaan vragen. En dan hebben we het niet over een paar tientjes of een krat pils. Volgens Christian Selig, de ontwikkelaar van de populaire Apollo app, bedragen de kosten zo’n 20 miljoen per jaar. Althans, dat is wat Reddit van hem wou hebben, aldus Selig. En dat is voor hem niet op te hoesten, dus gaat Apollo per 30 juni op zwart. Het is niet de enige soortgelijke aankondiging die recentelijk de revue is gepasseerd.

Het heeft er alle schijn van dat er straks geen third party Reddit app meer over is. Dat terwijl het voor vele gebruikers de beste manier is om Reddit content in te zien. De officiële Reddit app wordt, vooral op Reddit fora, regelmatig bekritiseerd vanwege de vele bugs, traag laden en het ontbreken van functies die wel op de desktopvariant te gebruiken zijn ( en dus op sommige third party apps).

Subreddits op zwart

Vandaar dat zoveel reddit groepen een signaal af willen geven. Subreddits voor muziek, geschiedenis, sport, videogames en zelfs een van de grootste subreddits r/funny deden mee aan het protest. Er werden posts geplaatst om het pleidooi aan de man te brengen die vele tienduizenden upvotes (Redditvariant van een like) kregen, hele subreddits werden privé gemaakt waardoor niemand er meer op kon en er werd door heel veel gebruikers over gesproken in de comments.

Het was een zeldzaam eenduidig statement van een van de grootste online discussieplatformen op het internet. Ook Nederlandse subreddits deden mee, zoals r/theNetherlands en r/Evedivisie, samen goed voor bijna een miljoen leden. Tijdens het schrijven van dit artikel (13 juni) stonden beide subreddits nog op privé. De boodschap is duidelijk. Voor ontzettend veel Reddit gebruikers zijn third party apps een noodzaak om volop van alle content die het platform te bieden heeft te genieten.

Nog geen koerswijziging vanwege protest

Aan al dat protest wordt vooralsnog geen gehoor gegeven. Reddit CEO Steve Huffman (u/spez op het platform) gaf vorige week al aan dat het uiteindelijk gaat om harde cijfers. “Reddit moet een zelfvoorzienend bedrijf zijn en om dat te doen kunnen we niet meer commerciële bedrijven blijven subsidiëren die grootschalig datagebruik vereisen.”

Dat Reddit geen filantropische instelling is, begrijpt iedereen. Zelfs de gemiddelde Reddit gebruiker. Dat het bedrijf stappen onderneemt om de toekomst van het platform veilig te stellen wordt dan ook aangemoedigd door de community. Maar de huidige stap doet volgens velen meer kwaad dan goed. Onder de Reddit post van Huffman die de maatregel aangekondigd staan vele reacties die dit sentiment weerspiegelen. “Ik begrijp ook dat Reddit een bedrijf is en geld moet verdienen. Maar data is niet jullie enige activa.” Aldus Reddit gebruiker SarahAGilbert, moderator van de subreddit AskHistorians.

Reddit, in tegenstelling tot platformen zoals bijvoorbeeld Facebook, laat het gros van het content modereren over aan vrijwilligers, voornamelijk moderators, ook wel mods genoemd, zoals u/ SarahAGilbert. Het uitbesteden van deze kritieke taak bespaart Reddit veel geld. Dit terwijl volgens moderators zelf er nog veel gedaan kan worden om hun werk makkelijker en efficiënter te maken. Zij voelen zich vaak noodgedwongen om third party apps te gebruiken voor hun vrijwilligerswerk, iets wat in de toekomst dus onmogelijk gaat worden.

Van wie is Reddit nu echt?

Het protest is te zien in de bredere context van een debat dat momenteel gevoerd wordt op het internet. Van wie is de data en wie deelt in de winsten? Voor Reddit is het verhaal duidelijk, de infrastructuur is van het bedrijf, en die mag kiezen hoe ze ermee om gaat. Aangezien die infrastructuur toegang biedt tot de content op het platform is ook die data speelbal van het bedrijf.

Daar is men het op de subreddit dus niet mee eens. Elke social media website en online forum genereert natuurlijk waarde met de content die gebruikers maken. In sommige gevallen worden content creators daarvoor betaald, in veel gevallen niet. Reddit neemt in zekere zin een bijzondere plek in online, omdat het voor een veel groter deel afhankelijk is van vrijwilligers. Op het gebied van moderatie, zoals reeds besproken, maar zelfs als het gaan om het ontwikkelen van features.

r/Blind is een voorbeeld van een subreddit die gemaakt is door vrijwilligers die blinden helpt om het platform te gebruiken. Reddit zelf heeft hier niet aan meegeholpen, maar profiteert wel van de extra gebruikers die het oplevert. Het is duidelijk dat Reddit gebruikers vinden dat zij door al hun harde werk inspraak hebben verdient in besluiten zoals wie toegang heeft tot het Reddit API. Het is een mening die kennelijk niet wordt gedeeld door het bestuur van Reddit.