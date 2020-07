Wordt dit de duurste PlayStation 5? [video]

Nu maar hopen dat je de controller niet tegen de PlayStation 5 gooit na een verliespartij.

Inmiddels weten we al veel over het design van de PlayStation 5. Over de mogelijke kleurencombinaties een stuk minder. Vooralsnog weten we alleen dat er een witte variant met zwarte vlakken beschikbaar is en dat er veel spannende varianten zullen volgen volgens Sony.

Wordt dit de duurste PlayStation 5?

Spannende varianten komen vaak tegen een meerprijs, maar deze variant wordt waarschijnlijk de duurste uitvoeren. Toegegeven, je hebt dan ook wel wat met deze uitvoering.

Het Britse exclusieve merk Truly Exquisite heeft namelijk aangekondigd dat zij varianten in 24-karaat platina, 24-karaat goud of 18-karaat roségoud op de markt gaat brengen. Hoe dat eruit ziet kun je in deze video bewonderen.

Nu maar hopen dat je jezelf kan beheersen als het een keer tegen zit, want het zou toch zonde zijn als je de gouden controller tegen de platina console gooit.

Prijs en beschikbaarheid exclusieve PlayStation 5

Natuurlijk moeten we eerst wachten tot de PlayStation 5 uit is. Daarna moet de exclusieve designer ook nog aan de slag, dus het kan nog even duren voordat je jouw gouden gamemonster in huis hebt.

Over de prijs valt ook nog niet veel te zeggen. Als we op de site kijken zien we dat je ook, heel elegant, gouden smartphones en tablets kunt bestellen. Die prijzen beginnen vanaf 2.500 Britse ponden. Gezien de grootte van het apparaat zou je dus zomaar EUR 5.000,- of meer mogen betalen.

Andere opties

Zoals gezegd heeft Sony al andere opties aangekondigd en ook de fans hebben hun ideeën al op papier gezet. Daar zullen vast goedkopere varianten bij zijn.

Voor de echte liefhebber, op de site van Truly Exquisite kun je jezelf alvast registreren.