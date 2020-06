PlayStation 5 is hier – dit moet je weten

Sony heeft het doek getrokken van de nieuwe PlayStation 5.

Gisteravond vanaf 22:00 begon de online onthulling van de Sony PlayStation 5. Naar de officiële livestream van PlayStation op YouTube keken meer dan twee miljoen mensen. Aan de hand van nostalgische beelden begon de stream. Vervolgens werden gametrailer na gametrailer getoond. Op het einde kregen we dan eindelijk de PlayStation 5 te zien.

Sony Playstation 5 Design

Sony heeft niet voor de veilige weg gekozen met de nieuwe PlayStation 5. Het uiterlijk is op dit moment het onderwerp van gesprek op het internet. Net als de DualSense controller, is de PS5 wit en zwart van kleur. Met zijn scherpe randen is het een opvallende console in de woonkamer. Heel anders dan we gewend waren van de PlayStation 4, 3 of 2. Vermoedelijk komt Sony ook later met een zwarte PS5, voor de mensen die een wat minder opvallende console willen.

Twee varianten

Er komt niet één PS5, maar twee. Het gaat hier om de PlayStation 5 en de PlayStation 5 Digital Edition. Laatstgenoemde bevat geen Bluray ingang voor films en games. Je kunt alleen digitaal games downloaden. Vermoedelijk zal deze digitale versie een stuk goedkoper zijn in vergelijking met de gewone PS5. Een prima keuze van Sony om zo’n variant uit te brengen. Niet iedereen heeft de behoefte om schijfjes te kopen en deze in zijn of haar console te kopen. Het aanbieden van een digital only-versie is wat dat betreft een mooie mogelijkheid die de gamers krijgen.

Accessoires

Er werden ook meteen een aantal accessoires van de Sony PlayStation 5 getoond. Het gaat hier om een headset, een HD-camera, een lader voor de controller en een afstandsbediening. Alle items zijn ontworpen in de stijl van de PlayStation 5.

Sony Playstation 5 Games

Tijdens de livestream werden de eerste games voor de Sony PlayStation 5 aangekondigd. Er zaten een aantal onbekende, maar ook vele bekende titels tussen. Zo is onder meer de komst van Gran Turismo 7 officieel aangekondigd. Verder zagen we nieuwe delen van Little Big Planet, Resident Evil, Hitman, Spider-Man, een opgepoetste versie van GTA V en het Nederlandse Horizon: Forbidden West.

Beschikbaarheid

Het Japanse bedrijf heeft niets bekendgemaakt over de prijs. Vermoedelijk maakt het bedrijf in aanloop naar de release pas een prijs bekend. De Sony PlayStation 5 komt in het najaar op de markt, net als de Xbox Series X van Microsoft.