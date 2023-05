E-bike met riemaandrijving: de beste opties

Ben je op zoek naar een fiets met riemaandrijving of met andere woorden een ‘belt drive fiets’? Steeds vaker zie je dat een fiets een riemaandrijving heeft in plaats van een ketting, maar wat zijn nou precies de voordelen hiervan? En welke model is dan de beste keuze? Wij hebben de voordelen en de beste modellen voor jou op een rij gezet!

Wat is riemaandrijving?

Riemaandrijving is een aandrijving waarbij de riem van een kunststof is gemaakt in plaats van een ’traditionele’ ketting van metaal. Wel is het zo dat een riem alleen gecombineerd kan worden met een versnellingsbak of naafversnelling. Bij fietsen met een derailleur komt dit dus niet voor. Tegenwoordig hebben diverse merken belt drive e-bikes in hun assortiment.

De beste e-bikes met riemaandrijving

Wil jij weten welke e-bikes met riemaandrijving een goede keuze zijn? Wij hebben voor jou de 3 nieuwe populaire modellen op een rij gezet inclusief specificaties. Zo kun jij eenvoudig deze modellen vergelijken. Wil je het complete aanbod e-bikes zien met riemaandrijving?

#1 Koga E-Nova EVO 2023

De Koga E-Nova EVO is één van de nieuwste e-bikes van het moment met riemaandrijving. De Bosch middenmotor zorgt ervoor dat je krachtige en stille ondersteuning krijgt waarmee je heerlijk licht en comfortabel kan fietsen. Door de belt drive wordt dat lichte fietsen nog eens extra versterkt. De accu zit netjes onder de bagagedrager en dankzij de snelbinders op de bagagedragers neem je makkelijk je spullen mee. Bij deze fiets zijn drie verschillende accu’s te bestellen zodat je altijd de juiste actieradius tot je beschikking hebt.

De belangrijkste specificaties op een rij:

Type rit Recreatief gebruik Accu capaciteit 300 wh Actieradius 40-80 km Aantal versnellingen 8 Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Active Plus

#2 Gazelle Ultimate C8 Plus HMB Belt 2023

Deze fiets, die voorzien is van een riemaandrijving systeem, is een van de nieuwste en modernste fietsen van het moment. Deze sportieve fiets is geschikt voor een dagelijks ritje naar je werk, maar ook voor lange tochten door mooie natuurgebieden. Dankzij de krachtige accu van deze e-bike, leg je ongeveer 60 tot 120 kilometer af met een volgeladen accu. De fiets is voorzien van 8 versnellingen waardoor het extra comfortabel wordt gemaakt om lange stukken door verschillende landschappen te fietsen. Met de brede banden kun je met deze e-bike ook over zandpaden fietsen.

De belangrijkste specificaties op een rij:

Type rit Recreatief gebruik Accu capaciteit 500 wh Actieradius 60-120 km Aantal versnellingen 8 Motor locatie Midden Motor techniek Bosch Active Plus

#3 Cube Supreme Hybrid SLT 625 Wh SE 2023

Deze e-bike met riemaandrijving is een unieke stadsfiets. Ondanks dat deze Cube nog redelijk nieuw is, hebben al veel fietsliefhebbers deze bike in de schuur staan. De fiets is uitgerust met een 625Wh accu en een Bosch Performance middenmotor. Dankzij zijn sportieve uiterlijk en brede frame heb je een krachtige e-bike die toch licht fietst. De Cube Supreme Hybrid SLT is perfect als je snel en soepel van A naar B wilt komen.

De belangrijkste specificaties op een rij:

Type rit Recreatief gebruik Accu capaciteit 625 WH Actieradius 70-140 km Aantal versnelling 8 Motor locatie Midden Motor techniek Bosch performance

Voordelen riemaandrijving

Het kan soms lastig zijn om te bepalen welke fiets het beste bij jou past. Niet alleen de specificaties kunnen bepalend zijn, maar ook de prijs is een belangrijke factor. E-bikes met riemaandrijving hebben een hogere aanschafprijs, maar een fiets met riemaandrijving heeft daarentegen een veel langere levensduur dan een fiets met ketting. Daarnaast heeft een belt drive nog meer voordelen!

Geruisloos

Een fiets met een riemaandrijving maakt veel minder geluid dan een fiets met een ketting. Dit komt doordat een ketting van metaal is gemaakt en een riem van rubber is. Met een riemaandrijving kan je dus uren fietsen en genieten van de rust.

Onderhoudsvriendelijk

Kies je voor een fiets met riemaandrijving, dan kies je voor minder onderhoud. Dit komt doordat een riemaandrijving geen smering met olie nodig heeft en ook niet opgespannen hoeft te worden. Een riem is van rubber roest daardoor niet en slijt minder snel dan een ketting.

Schoon

Doordat een riemaandrijving van rubber is gemaakt, hecht er bijna geen vuil aan. Dit komt doordat een riem nooit smering nodig heeft. Hierdoor blijft het droog en schoon en jouw kleding en handen dus ook!

Levensduur

Wist je dat een riem wel vier keer langer mee kan gaan dan een ketting? Dit komt doordat een riem minder snel slijt. Een ketting slijt veel sneller doordat het metaal over elkaar heen schuurt. Doordat het tegen elkaar aan schuurt, wordt het elke keer een stukje kleiner en moet het op een gegeven moment vervangen worden. Bij de riem heb je dit probleem niet.

Minder weerstand

Je fietst ook nog eens met minder weerstand als je kiest voor een belt drive! De versnellingen worden namelijk verwerkt in de trapas of naaf. Hierdoor ervaar je minder weerstand tijdens het schakelen en minder wrijving bij het fietsen. Daarnaast maakt het de fiets lichter. Gemiddeld genomen is een fiets met belt drive 100 gram lichter dan een fiets met ketting.

Maak een proefrit

Wil jij zelf ervaren of een e-bike met riemaandrijving bij je past? Dit kun je het beste doen door een proefrit te maken. Bij Fietsvoordeelshop.nl maak je geheel vrijblijvend en volledig kosteloos een afspraak voor een proefrit. Je zit hierna nergens aan vast en heb alle tijd om te beslissen welke fiets het beste bij jou past.