EA gooit zijn eigen gamedienst op de schop

EA heeft een update voor zijn eigen diensten in petto. Er komt een nieuwe merknaam genaamd EA Play. Dit moet je weten.

Kijk niet gek op als je opeens andere namen ziet van EA diensten. Het Amerikaanse bedrijf is bezig met een interne make-over. EA Acces en Origin Acces Basic krijgen een nieuwe naam en gaan voortaan EA Play heten. De dienst Origin Acces Premier krijgt tevens een nieuwe naam en heet straks EA Play Pro.

De veranderingen gaan per 18 augustus in. De afgelopen jaren heeft EA er hard aan gewerkt om de naam ‘Origin’ kenbaar te maken. Blijkbaar komt het Amerikaanse bedrijf daar nu op terug. Electronic Arts zegt in een blogpost dat het voor gebruikers makkelijker wordt. De EA Access- en Origin Access-diensten zijn straks te vinden onder één nieuwe merknaam.

Het jaarlijkse live-evenement dat voorheen EA Play heette heeft ook een nieuwe naam gekregen. Dit event gaat voortaan door het leven als EA Play Live. Aan het concept van de diensten is niet gesleuteld. Dat blijft allemaal hetzelfde. Het is puur een nieuwe naam en look dat EA heeft verzonnen voor wat we nu nog kennen als EA Acces en Origin. Vanaf aanstaande dinsdag hebben we het dus niet langer over Acces en Origin, maar over Play.