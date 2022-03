‘EA wil van FIFA-franchise af om miljard te besparen’

De FIFA-games krijgen mogelijk binnenkort een nieuwe naam aangezien EA hiermee miljarden kan besparen.

FIFA is al decennia een van de meest populaire sportgames ter wereld. De franchise gebruikte de officieel gelicenseerde titel ‘FIFA’, verwijzend naar de internationale voetbalbond. Dat kost Electronic Arts daarentegen ongekende hoeveelheden geld en kennelijk kunnen ze dit niet meer opbrengen met pay-to-win ongein. Daarom overweegt de uitgever een naamsverandering.

EA doet afstand van FIFA?

De iconische benaming kost Electronic Arts jaarlijks naar schatting 150 miljoen dollar. Vorig jaar werd daarentegen bekend dat de voetbalbond graag ruim een miljard per vier jaar zou willen vangen voor de immens lucratieve voetbalgames.

Dat zien de uitgever kennelijk niet zitten. Volgens VentureBeat heten EA’s iconische naam FIFA-games starts EA Sports FC. Die naam werd in 2021 al door de uitgever toegeëigend en volgens anonieme bronnen komt de naamsverandering er nu echt aan.

Oneerlijke kosten?

FIFA vraagt dus jaarlijks zo’n 150 miljoen dollar en wil dat mogelijk zelfs verhogen. Is dit een eerlijk bedrag? Dat ligt er maar net aan hoe je het bekijkt.

Enerzijds ja. FIFA is een ongekend invloedrijke naam. Het is vergelijkbaar met F1; als die naam in de titel zit, is het de ‘officiële game’. Dat wil je toch hebben? EA heeft hoe dan ook miljarden verdient aan de bekendheid van de bond.

Anderzijds is het een belachelijk voorstel van de FIFA om meer te vragen, aangezien EA alléén de naam koopt voor het bedrag. Alle individuele teams en spelers zitten niet bij die deal. Dat moet EA ook nog allemaal regelen met de respectievelijke clubs.

Kortom, het is niet zo gek dat EA van de benaming af wil, ook al verliest hij daarmee een iconische titel.