Easter Egg: verborgen game in Microsoft Edge

Zo speel je een verborgen game in Microsoft Edge. Een grappige easter egg die het proberen waard is.

Vorig jaar onthulde Microsoft een nieuw logo voor de Edge browser. Dit deden ze door middel van een grappig spelletje genaamd The Edge. Deze surfgame is een moderne interpretatie op SkiFree. Niet geheel toevallig een spel van Microsoft voor Windows uit de jaren negentig.

Microsoft heeft nu besloten om deze game als easter egg te verwerken in de Edge-browser. De game maakt onderdeel uit van versie 83 van Microsoft Edge. Je activeert The Edge door edge://surf/ in te tikken in de adresbalk op Microsoft Edge. Je kunt vervolgens aan de slag met verschillende game modi. Grappig vertier voor tussen het werk door natuurlijk. Of als je gewoon even niets te doen hebt.

Je kunt het spel spelen met je toetsenbord, muis, aanraakscherm of zelfs een aangesloten controller. Op het YouTube-kanaal van Windows heeft Microsoft een demonstratievideo gepubliceerd van The Edge.

Verborgen games in browsers zijn niets nieuws. Zo heeft Chrome de inmiddels vrij bekende dinosaurus-game voor als je internetverbinding eruit ligt. The Edge-game op Microsoft Edge is echter een stuk uitgebreider dan de dino game op Chrome. Check de video hierboven om het spel te bekijken.