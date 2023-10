ECB start voorbereidingsfase voor digitale euro

De realisatie van de digitale euro is weer een stap dichterbij gekomen. De Europese Centrale Bank, of ECB, heeft aangekondigd op 1 november te gaan starten met de voorbereidende fase. Deze fase moet ongeveer twee jaar gaan duren. Aan het einde van die twee jaar moet duidelijk zijn of de ECB brood ziet in een digitale euro.

Privacy, economische gevolgen en ecologische voetafdruk

Het concept van een digitale euro is niet zonder critici en dus gaat de ECB eerst onderzoeken of de bestaande zorgen kunnen worden weggenomen. Over de ecologische impact van cryptovaluta worden al langer zorgen geuit. Afhankelijk van het soort technologie waarop de valuta is gebaseerd, kunnen de energiekosten voor elke benodigde computatie flink oplopen. De ECB heeft zelf ook al eerder vragen gesteld over de ecologische impact van crypto.

Het geeft wel aan dat niet alle kritiek op de plannen van de ECB van buiten de EU komt. Ook de privacy toezichthouder van de EU heeft zo haar zorgen. De European Data Protection Board (EDPB) vindt dat er in het wetsvoorstel voor de digitale euro te weinig wordt gezegd over hoe de gegevens van gebruikers beschermd gaan worden.

Tot slot ziet niet iedereen het nut in van een digitale euro. In het voorstel van de ECB zou onvoldoende hard worden gemaakt welk voordeel de digitale euro biedt ten opzichte van regulier giraal geld.

ECB pionier op het gebied van digitale valuta

Wij in de EU lopen gek genoeg weer eens voorop waar het om tech gaat. Waar de Europese Commissie de strijd tegen monopolistische techbedrijven aanvoert, gaat de ECB nu voorop in de digitale finance. Er zijn al wel landen met een eigen digitale valuta, zoals Nigeria en een aantal Caribische landen. China en Zweden draaien daarnaast proeven. Maar nog geen enkel ander G7 lid heeft tot noch toe de stap gezet.

De ECB hoopt met de digitale euro wat controle terug te nemen van de publieke sector. Voor het gebruik van ons “normale” geld is de consument namelijk voor een groot deel afhankelijk van private banken. Mochten die omvallen dan zou, in theorie, al dat girale geld dat niet staat op fysieke valuta kunnen verdwijnen. Er zijn nog een aantal meer redenen waarom Centrale Banken heil zien in digitale valuta. Maar of het er daadwerkelijk van gaat komen in de EU, dat weten we dus pas over twee jaar.