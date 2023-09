Echo Pop budgetsmartspeaker van Amazon komt naar Nederland

Deze budget smartspeaker is al even beschikbaar op de Amerikaanse markt, maar wordt door Amazon nu ook in een aantal Europese landen uitgebracht. Deze kleine speaker, de kleinste en lichtste Amazon speaker ooit, verrast met de kwaliteit van het geluid. De speaker is ontdaan van werkelijk elke millimeter aan overtollig materiaal. Meer dan een speaker met behuizing is het niet. Daardoor is de speaker lekker goedkoop en de materialen zijn ook nog eens voor het overgrote deel gerecycled. Deze speaker is ideaal voor op je nachtkastje, bijvoorbeeld met een podcast om mee in slaap te vallen.

Kleinste en lichtste Amazon speaker

De Echo Pop is een makkelijke gadget. Deze kleine ronde speaker is makkelijk weg te zetten en daardoor zeer geschikt voor kleine ruimtes. Maar dat betekent niet dat de speaker geen power heeft. Nee, bijzonder hoge volumes kan je niet verwachten, maar de speaker klinkt een stuk groter dan hij daadwerkelijk is.

De speaker is via bluetooth en wifi te verbinden met andere apparaten en biedt ondersteuning voor Alexa. Alleen moet je dan wel bijvoorbeeld goed Engels kunnen spreken, want de Nederlandse taal wordt niet ondersteund. Via de speaker kan je ook ondersteunende smart home-apparaten bedienen.

De Echo Pop heeft een adviesprijs van 55 euro en is daarmee de goedkoopste speaker van Amazon. Helaas zijn er wel een aantal features weggehaald ten opzichte van de Echo Dot. Wel betaal je er dan ook gemiddeld een tientje minder voor.

Specs

Lengte 99mm

Breedte 83mm

Hoogte 91mm

Gewicht: 196 gram

Ondersteuning voor Alexa, wifi, bluetooth en het Matter protocol.

Taalondersteuning voor Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

Minpuntjes