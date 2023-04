Eenzame papegaaien keren zich tot het internet

Voeg Dier-Computer Interactie Specialist maar toe aan de lijst van studies waarvan ik graag op de hoogte was geweest toen ik een studierichting moest uitkiezen. Recent onderzoek van een team van deze onderzoekers wijst uit dat papegaaien voordeel kunnen halen uit het videobellen met soortgenoten.

Een team van Amerikaanse en Schotse onderzoekers bood een groep papegaaien de mogelijkheid om zelfstandig contact met elkaar te leggen via het internet. Vervolgens werd het gedrag van de vogels geobserveerd. Het is in ieder geval een interessant antwoord wanneer je op een feestje door een vreemde wordt gevraagd wat je zoal doet in het dagelijks leven.

Een vogel is niet zomaar een huisdier

Vogels zijn een populair huisdier. Alleen de VS telt er ruim 20 miljoen. De leefomstandigheden van deze beestjes laten echter vaak te wensen over. Dat is niet onlogisch. Waar je een kat blij kan maken met wat meubels om te slopen en je met een hond in ieder geval naar buiten kan, is het vermaken van een vogel net iets lastiger. Zeker wanneer het om een papegaai gaat, een behoorlijk intelligente diersoort.

Ook op sociaal vlak hebben papegaaien een hoge behoefte aan stimulans. Waar dat ontbreekt, zie je vaak agressief gedrag en/of zelfverminking. Speelgoed, juiste voeding, een aangepaste omgeving en interactieve puzzels lossen een hoop op, maar niet het gebrek aan socialisatie. Daarbij gaan er de nodige besmettelijke ziektes rond onder de papegaaien, wat ‘beak to beak’ socialisatie bemoeilijkt. Alsof een play date regelen voor de papegaai al niet moeilijk genoeg was.

E-gadgets, de moderne papegaai kan niet zonder!

Hoe los je dat probleem op? Om deze vraag te beantwoorden komen we weer terug bij de Dier-Computer Interactie Specialisten. Dat papegaaien tablets kunnen gebruiken was al even bekend. Zodoende kwam de vraag ter sprake: als je ze de mogelijkheid biedt, gaan papegaaien dan met elkaar videobellen? Het antwoord bleek al snel een ja, en veel ook!

Maar bellen ze niet zomaar en snappen de papegaaien wel wat er gaande is? Deze vragen stonden centraal bij het onderzoek. Bij het beantwoorden van deze vraag werd er aandachtig gelet op het gedrag van de papegaaien. Om te bevestigen dat het contact met andere vogels en niet een andere beloning de vogels ertoe dreef te bellen, werd nadat het gedrag was aangeleerd niet meer beloond met voedsel. Om het gedrag aan te leren deden de verzorgers de handelingen eerst voor. Er werd een belletje gerinkeld (zodat vogels hun verzorgers duidelijk konden maken dat ze wouden bellen). Vervolgens werd er een vogel op het scherm geselecteerd. Nadat de groep van 18 vogels op deze manier aan elkaar geïntroduceerd was, werden de teugels overgedragen aan de vogels zelf.

Meer dan 1000 uur aan video data

Gedurende een periode van 2 maanden kregen de papegaaien dagelijks de mogelijkheid te bellen. Dat deden ze wel 147 keer met als resultaat meer dan 1000 uur aan video data (inclusief meet and greet belletjes). Het geobserveerde gedrag sprak boekdelen. Vogels reageerden op het verschijnen van hun vogelvriendjes. Ook probeerden ze soortgenoten aan de andere kant van het scherm te volgen en reageerden ze wanneer deze van het scherm vertrok. Individuele vogels toonden duidelijke voorkeur voor bepaalde bel partners.

Daarnaast kregen papegaaien die meer uitgaande belletjes plaatsten er ook meer terug. Er leek dus een sociale dynamiek te ontstaan binnen de groep testvogels. Vogels die vaker een belletje deden reageerden ook steevast meer op het gedrag van de andere vogels en belden langer. Bellende vogels vertoonde groepsgedrag: als de een het verendek ging verzorgen deed de ander dat ook en er werd samen gezongen en gespeeld. Ook verzorgers melden een betere band met hun dier na het onderzoek.

Van onderzoek naar de echte wereld

De onderzoekers geven zelf aan dat er vervolgonderzoek nodig is. Het vertoonde gedrag moet nader bestudeerd worden voordat elke eigenaar van een papegaai verzocht wordt een tablet voor het beest te bestellen. Wel zien ze belofte voor het welzijn van de vele vogels die als huisdier worden gehouden.

Implementeren van het onderzoek vergt gelukkig geen wonderen. Er zijn tenslotte reeds honderden producten op de markt die eigenaren in staat stellen om contact te leggen met hun huisdieren. De stap naar direct contact tussen vogels kan daarom snel gemaakt zijn. Dus, heb je een nukkige papegaai thuis en heb je verder alles al geprobeerd? Misschien even kijken of videobellen met een soortgenootje uitkomst biedt.