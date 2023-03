Eerlijke tarieven bij de drie grootste energiebedrijven?

De Autoriteit Consument en Markt – ook wel bekend als ACM – heeft de tarieven onderzocht van de drie grootste energiebedrijven: Eneco, Essent en Vattenfall. In 2022 lag de gemaakte winst tussen de 0 en 5%. Dit is niet hoger dan de winst gemaakt in eerdere jaren. Lees in deze blog meer.

Oorzaken stijgende energieprijzen

De energiecrisis is begonnen in september 2021. Alle energieleveranciers krijgen te maken met de hoge prijzen voor energie. Afnemers van energie zullen hier de dupe van zijn. De oorlog in Oekraïne zette de energie gedurende het voorjaar van 2022 op zijn kop. Rusland is minder gas en olie aan Europese landen gaan geven. Sinds mei 2022 krijgt Nederland geen Russisch gas meer.

Daarnaast was er een beperkt aanbod van gas. Dit tekort is onder andere veroorzaakt door de vermindering van de gaswinning in Groningen. Ook uit het buitenland ontving Nederland minder gas. Door de hogere vraag aan gas en de vermindering van het aanbod ontstonden er hogere energieprijzen.

Vertraging in doorberekening prijs

Energiebedrijven kopen de energie in op de groothandelsmarkten. Het inkopen van gas gebeurt op de Title Transfer Facility. Voor stroom is dit de EPEX. Uit hetzelfde onderzoek van de ACM is gebleken dat gas en elektriciteit door de leveranciers minimaal een maand -en vaak nog eerder- wordt ingekocht op de markt. Vandaar dat er een vertraging is tussen de dalende inkoopprijs en de prijs die de consument uiteindelijk moet betalen.

Heb je problemen met het betalen van je energierekening? Je kunt op twee manieren onafhankelijk worden van het stroomnetwerk. Hoe je dit doet?

Tarieven voor energie onredelijk?

Veel mensen ervaren de tarieven voor energie als onredelijk. Toch blijkt dat de tarieven redelijk zijn en er geen extra winsten door de leveranciers worden behaald. De ACM heeft onder andere vertrouwelijke bedrijfsdocumenten over de strategie van inkopen onderzocht. Nadat alle kosten van de energietarieven zijn afgehaald, wordt er maximaal enkele tientjes aan winst gemaakt.

De verwachting in de toekomst

Naar verwachting zullen de energieprijzen langer hoog blijven. Ondanks de invoering van het prijsplafond, zal dit geen structurele oplossing zijn. Het prijsplafond maakt het risico voor hogere energierekeningen voor huishoudens minder, maar de financiën van de overheid worden slechter. Alleen al het prijsplafond kost de overheid ruim 8 miljard euro in het basisscenario

Om een structurele oplossing te vinden is het nodig in te zetten op verduurzaming en energiebesparing. Met deze maatregel hebben gasprijzen minder invloed. Ten tweede is het advies om slechts de kwetsbare huishoudens te compenseren met een bedrag, in plaats van alle huishoudens. Tot slot helpen hogere lonen de koopkracht. In 2023 is het loon met gemiddeld 4,7 procent toegenomen.