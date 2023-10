Eerste glimp van de opvouwbare smartphone van OnePlus

OnePlus heeft de eerste teaser gedeeld van hun opvouwbare telefoon, genaamd de Open-foldable. Deze smartphone markeert OnePlus’ intrede in de wereld van vouwbare telefoons en onthult een compacte tablet aan de binnenkant. De fabrikant heeft bevestigd dat deze telefoon op 19 oktober 2023 onthuld zal worden. In dit artikel lees je over alle bevestigde functies van deze nieuwe smartphone.

De eerste glimp van de OnePlus smartphone

Hoewel de officiële onthulling van de smartphone op 19 oktober 2023 zal plaatsvinden, zijn er nu al de eerste glimp opgevangen van het toestel. De Duitse website WinFuture heeft namelijk de primeur met de eerste foto’s van deze nieuwe OnePlus smartphone geplaatst. Deze afbeeldingen tonen niet alleen de uitklapbare telefoon, maar ook de vijf camera’s die deel uitmaken van dit apparaat. Met deze nieuwe release zet OnePlus zich opnieuw in de schijnwerpers. De verwachtingen zijn hooggespannen dat dit product zal concurreren met de Samsung Galaxy Z Fold 5.

Competitie van Samsung

Samsung bracht eerder de Galaxy Z Fold 5 op de markt: een vouwbare telefoon vergelijkbaar met de OnePlus Open-foldable smartphone. Net als Samsung’s Fold 5 draait de OnePlus smartphone op een Snapdragon 8 Gen 2-chip, wat mogelijk indrukwekkende prestaties oplevert. Bovendien zullen de OnePlus smartphones verkrijgbaar zijn met opslagcapaciteiten variërend van 16GB tot 512GB. In vergelijking met Samsung’s vouwbare smartphones heeft de OnePlus Open-foldable een iets groter scherm. De buitenkant van de smartphone heeft een 6,3-inch OLED-display. Wanneer je de smartphone uitvouwt, ontstaat er een compacte tablet met een diagonaal van 7,8 inch die je kunt gebruiken.

Ontdek het onderscheidend vermogen

Naast het feit dat de OnePlus smartphone groter is dan die van Samsung, onderscheidt hij zich ook op andere gebieden, zoals het opladen van de telefoon. De OnePlus Open-foldable smartphone heeft een batterijcapaciteit van 4800 mAh, wat aangeeft dat de accu groter is dan die van de Samsung. De Samsung Galaxy Z Fold 5 heeft namelijk een accu met een capaciteit van 4400 mAh. Door de grotere batterijcapaciteit laadt de OnePlus smartphone sneller op, met 67 Watt, en is daardoor energiezuiniger in het gebruik van de batterij. De Fold 5 biedt slechts 25 watt oplaadvermogen.

Een nieuwe kijk

Ondanks de aanzienlijke verbeteringen die OnePlus heeft doorgevoerd in vergelijking met de Samsung Galaxy Z Fold 5, blijft het bedrijf zichzelf overtreffen. De OnePlus Open-foldable zal namelijk worden uitgerust met vijf camera’s. In beide schermen van de smartphone is een selfiecamera opgenomen voor zelfportretten. Aan de achterkant bevinden zich drie lenzen, waaronder de hoofdcamera met 50 megapixels, een groothoeklens met 48 megapixels en een telelens van 64 megapixels. Met de groothoeklens kunnen bredere afbeeldingen worden vastgelegd, terwijl de telelens kan worden gebruikt om in te zoomen op specifieke objecten, mensen of dieren.

Wat kan je verwachten?

Op 19 oktober 2023 wordt de nieuwste OnePlus smartphone wereldwijd gepresenteerd. De precieze beschikbaarheid van deze smartphone in Nederland is echter nog niet aangekondigd. De prijzen voor dit product zijn nog niet officieel bekendgemaakt, maar het lijkt erop dat de prijzen niet in de goedkope categorie zullen vallen. Schattingen suggereren momenteel prijsklassen tussen 1500 en 1800 euro.

Deze smartphone zal draaien op Android 13 en wordt geleverd met vier nieuwe versies van het besturingssysteem. Bovendien kunnen consumenten gedurende vijf jaar regelmatige beveiligingsupdates verwachten, waarmee hun toestel beschermd blijft tegen mogelijke beveiligingsrisico’s.

