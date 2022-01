Eerste indruk OPPO Find N: duurder dan je denkt?

We mochten een paar dagen aan de slag met de nieuwe OPPO Find N. Onze eerste indruk van deze vouwbare smartphone is positief!

Na Samsung en Huawei begint de vouwbare smartphone nu echt normaal te worden. De Chinese techgigant heeft in thuisland China de Find N gelanceerd. In dit stadium is de smartphone nog niet in Nederland verkrijgbaar, maar OPPO Nederland had wel een exemplaar in huis. En Apparata mocht even proeven aan die OPPO Find N. Geen uitgebreide review, maar wel een eerste indruk.

Klein maar fijn

Met een formaat van 5,49-inch voor het buitendisplay en 7,1-inch voor het display aan de binnenkant is de Find N niet zo groot als de joekels van Samsung en Huawei. En grappig genoeg werkt dat handzame formaat erg goed. Het is een soort kleine tablet in opengevouwen stand. Ideaal om YouTube video’s op te kijken, of om ’s avonds in bed nog wat op te lezen. En ja weten het. Voor het slapengaan op je smartphone zitten is niet goed voor je. Maar deze was voor de wetenschap natuurlijk.

Ondanks het kleine formaat is de OPPO geen lichtgewicht. Waar een normale smartphone tussen de 180 en 210 gram weegt, is de Find N goed voor een gewicht van 275 gram. Dat voel je wel in je handen. Het is niet dat dit meteen irriteert, maar laat je de smartphone voor een langere periode in je handen rusten dan voel je het wel. Laat ik het zo zeggen.

OPPO Find N specs

De Chinese prijs ligt omgerekend op 1.075 euro. Met BTW en invoerrechten zal de uiteindelijke prijs voor ons land nog een stukje hoger liggen. Duur, maar dat is de prijs die je moet betalen als early adopter. Het principe van de vouwbare smartphone is niet nieuw, maar voor OPPO wel natuurlijk. De specificaties zijn prima voor elkaar.

De OPPO Find N is er in twee varianten. Met 8 GB RAM en 256 GB opslag en 12 GB RAM en 512 GB opslag. Die laatste kost omgerekend trouwens € 1.255. Ook hier moet ik zeggen dat dit een indicatieprijs is. De Find N is verkrijgbaar in de kleuren paars, wit en zwart. Wij testen een zwart exemplaar.

De kracht haalt deze vouwbare smartphone uit een Qualcomm Snapdragon 888 processor. Het toestel beschikt over een 4.500mAh accu en kan 33W snelladen met SuperVOOC snellaadtechnologie. Draadloos laden kan ook met een maximum van 15W en 10W omgekeerd draadloos laden. Aan de zijkant zit een vingerafdrukscanner. De camera setup betreft een 50 MP + 16 MP + 13 MP eiland. De camera’s zijn op elkaar gestapeld.

Eerste indruk

De eerste indruk van de OPPO Find N is.. positief! Het voelt echt aan als een kwalitatieve high-end telefoon. Mag ook wel voor die prijs hoor ik je denken. Ja, dat ben ik met je eens. Tegelijkertijd hebben we in het verleden veel duurdere vouwbare smartphones gezien (eerste generatie Samsung Galaxy Fold bijvoorbeeld) van beduidend mindere kwaliteit. Het display geeft een goed gevoel en je ziet niet direct een naad. Enkel als je met je vinger over het scherm beweegt voel je dat een beetje in het midden, maar het is zeker geen storende factor.

Van onder andere de recente Samsung Galaxy Z Flip 3 kennen we dat diverse apps geoptimaliseerd zijn voor het vouwscherm. Dat betekent dat de telefoon slim genoeg is om de content van een app in beide schermen apart te scheiden. De OPPO Find N kan dit (nog) niet. Dat betekent dat bij diverse apps de content dwars over het scherm loopt als je de telefoon in een gevouwen toestand. Zie foto om te begrijpen wat ik bedoel. Negeer de Chinese taal. Dit exemplaar heeft Engels als voertaal, met diverse voorgeïnstalleerde apps.

Conclusie

OPPO wil met deze vouwbare smartphone laten zien dat ze het ook kunnen. En dan bedoelen we een vouwbare smartphone maken. En er is geen woord aan gelogen. Het Chinese techbedrijf heeft het principe goed begrepen en heeft hier een kwalitatieve smartphone neergezet. Hoewel de telefoon nog niet verkrijgbaar is hier in Europa, zal de usecase ook klein zijn. Dit soort smartphones zijn echt voor liefhebbers van nieuwe technologie die daar ook graag een bijpassend prijskaartje voor willen en kunnen betalen. Het was gaaf om eens een paar dagen met de compacte vouwbare smartphone aan de slag te gaan. Een duim omhoog voor OPPO, die een interessante richting is ingeslagen met deze Find N.