Eerste video van Samsung Galaxy S21 duikt op - Apparata

De nieuwe Samsung Galaxy S21 komt er aan, een eerste hands-on video van de telefoon is uitgelekt op YouTube.

Zoals wel vaker met grote Samsung releases komt meer informatie naar buiten zodra de release ook nadert. De verwachting is dat de nieuwe Samsung Galaxy S21 in het eerste kwartaal van 2021 verschijnt. De presentatie is vermoedelijk al vroeg in het nieuwe jaar. Dat kan wel kloppen, want er komt steeds meer nieuwe info over de Galaxy S21 naar buiten.

Gisteren hadden we al een bom aan informatie over de Samsung Galaxy S21. Vandaag is via WinFuture naar buiten gekomen dat de S21 in twee varianten komt, met 128 GB en met 256 GB. Op het YouTube-kanaal van Random Stuff 2 is een eerste hands-on video verschenen van de telefoon. De echtheid kan niet geverifieerd worden, maar het lijkt op een echte versie te gaan van wat we tot nu toe van de Galaxy S21 hebben gezien.

Zoals we van Samsung gewend zijn krijgt de Galaxy S21 weer een prachtig display met OLED technologie, Dat is goed te zien in de uitgelekte video. Het filmpje is al meer dan 200.000 keer bekeken, je kunt ‘m zelf hieronder bekijken. Zoals gezegd verschijnt de Galaxy S21 in het begin van 2021.