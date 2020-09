Eindelijk ook fatsoenlijk gamen op je iPhone - Apparata

Het heeft even geduurd, maar nu is het zover. Je kunt net als op Android, lekker gamen met de Razer Kishi op je iPhone.

Als de naam Razer Kishi je bekend voorkomt dan kan dat heel goed kloppen. Het product werd begin dit jaar op CES gepresenteerd en is sinds dit jaar verkrijgbaar voor Android. Nu is eindelijk het moment aangebroken dat ook gamers op iPhone aan de slag kunnen met de Razer Kishi.

Het ontwerp van de controller doet een beetje denken aan de controller van de Nintendo Switch. Je hebt links en rechts knoppen en in het midden plaats je het apparaat, in dit geval je iPhone. De Razer Kishi voor iPhone is compatibel met Apple Arcade zodat je games via dit platform met de controller kunt spelen.

Aan het uiterlijk van de controller is niets veranderd. Op het eerste oog lijken de Android en iPhone variant van de Razer Kishi zo goed als gelijk. Een verschil zit hem wel in de prijs. Waar je de variant voor Android voor 90 euro op de kop kunt tikken, kost de iPhone versie 110 euro.

De controller is compatible met zelfs de wat oudere exemplaren van de iPhone om op te gamen. Het lijstje met compatibele begint met de iPhone 6 Plus tot en met de iPhone 11 Pro Max.