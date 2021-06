Elon Musk gaat met Tesla Bitcoin weer accepteren, maar wel onder één voorwaarde! - Apparata

De CEO van Tesla Elon Musk heeft Bitcoin in de ban gedaan. Maar is voornemens de munt weer te accepteren als betaalmiddel onder één voorwaarde.

Elon Musk heeft als CEO van Tesla de afgelopen maand flink wat commotie veroorzaakt. Eerst was de autobouwer één van de eerste grote bedrijven dat Bitcoin (BTC) accepteerde als betaalmiddel. Je kon dus je Tesla kopen met je digitale munten. Maar dit duurde niet lang, Musk deed de munt snel in de ban. Dit omdat het niet milieuvriendelijk genoeg is. Het minen en de transacties kosten veel energie.

Tesla accepteert Bitcoins onder één voorwaarde

De chef van Tesla is van plan Bitcoin weer te accepteren als betaalmiddel als er een ‘bevestiging is van een redelijk (ongeveer 50%) gebruik van schone energie door miners met een positieve toekomstige trend’.

Musk wil graag dat er minder energie wordt gebruikt. Daarom ontmoette hij vervolgens Noord-Amerikaanse Bitcoin-mijnwerkers om het gebruik van hernieuwbare energie te bespreken. De miners hebben vervolgens ‘Bitcoin Mining Council’ opgericht. Dat suggereerde Musk zelf om te doen, maar hij is er verder buitengehouden. Tesla heeft als bedrijf ook ongeveer voor 2,5 miljard dollar aan Bitcoins, maar heeft deze sindsdien niet verkocht. Of bijgekocht.

Ferme aantijgingen

Maar toch verkocht het bedrijf Bitcoins in het eerste kwartaal van dit jaar, voordat de ‘mijn- problemen’ aan de oppervlakte kwamen. Tijdens de winstaankondiging van het autobedrijf, voor het eerste kwartaal van 2021, onthulde Zachary Kirkhorn van Tesla dat het bedrijf zijn BTC-positie met 10% heeft teruggebracht. Musk legde uit dat de BTC-verkoop ‘in wezen was om de liquiditeit van Bitcoin te bewijzen als een alternatief voor het aanhouden van contanten op de balans.’

Daar waren veel mensen niet blij mee. Want Musk kan met één eenvoudig tweetje, of met geld van Tesla, de koers van de munt manipuleren. De CEO Magda Wierzycka van het Cyber- technologie bedrijf Sygnia zei dat Musk de afgelopen tijd de koers heeft gemanipuleerd, en dat dit door de juiste instanties onderzocht moet worden. Musk reageerde zoals vanouds snel met: ‘dit is onnauwkeurig’ en legde nogmaals uit waarom Tesla wat Bitcoins heeft gekocht. Deze soap gaat vast nog wel een tijdje door!