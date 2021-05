Musk gaat Bitcoin redden en roept op tot een ‘Mining Council’ - Apparata

Musk vindt Bitcoin milieuvervuilend, maar is van plan de munt te gaan redden. Daarom roept hij op tot een ‘mijn commissie’.

De CEO van Tesla is lekker wispelturig. Het ene moment is hij groot van Bitcoin, het andere moment is hij van mening dat het te milieuvervuilend is en trekt al zijn steun in. Op dit moment zit hij hier tussenin en ziet hij de voordelen van de digitale munt. Maar er moet iets gedaan worden aan het energie slurpende mijnen.

Musk gaat Bitcoin redden

Kijk, hij heeft een punt. De crytpo moet ‘ge- mined’ worden. Veel mensen denken hierbij dat er nieuwe Bitcoins aangemaakt worden, dat is niet helemaal waar. Miners zorgen onder andere ervoor dat transacties verwerkt worden in blokken. Ze beveiligen het netwerk en ontvangen hiervoor een vergoeding in Bitcoins. Dit kan zeker een lucratieve business zijn. Het minen van Bitcoins slurpt echter veel (fossiele) energie.

En dat zint Musk niet. Daarom heeft hij gesproken met Noord- Amerikaanse miners van de munt. Zij hebben zich ertoe verbonden om een ‘Bitcoin Mining Council’ te vormen.

Transparantie van energieverbruik te bevorderen en duurzaamheidsinitiatieven wereldwijd te versnellen Doel van de nieuwe Commissie

Ook zijn ze overeengekomen om hun huidige en geplande hernieuwbare gebruik te publiceren. De bijeenkomst werd georganiseerd door Michael Saylor, CEO van Microstrategy. Hij was daar niet alleen. Want Saylor ging verder met te zeggen dat de vergadering leidinggevenden omvatte van Argo Blockchain, Blockcap, Core Scientific, Galaxy Digital, Hive Blockchain, Hut 8 Mining, Marathon en Riot Blockchain.

Ik ken deze organisaties niet, maar het zijn blijkbaar aanzienlijke spelers in de mining- industrie. Volgens de CEO van Microstrategy hebben de aanwezige leidinggevenden “besloten een organisatie op te richten om de energierapportage te standaardiseren, de ESG-doelstellingen van de industrie na te streven en de markt voor te lichten en te laten groeien.”

Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising. — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021

Klinkt goed. Musk noemt het in potentie veelbelovend. De vraag is of hij hiermee op de lange termijn weer vertrouwen heeft in de munt, of toch voor Dogecoin gaat.