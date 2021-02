Elon Musk neemt rust na Dogecoin en Bitcoin gekte - Apparata

Zou de Tesla-baas zijn teruggefloten of wil Elon Musk echt even rust nemen na alle Dogecoin en Bitcoin ontwikkelingen?

Het zijn een stel gekke weken. Cryptocurrency als Dogecoin en Bitcoin maakte enorme stijgingen mee, om naar te zwijgen over alle ontwikkelingen met betrekking tot GameStop. Het heeft alles te maken met een online coup, zoals je het zou kunnen omschrijven. Dat begon op Reddit en ook Elon Musk kon het niet laten om even van zich te laten horen.

Elon Musk, Bitcoin en Dogecoin

In het verleden hebben we al gezien hoe groot de invloed is van Elon Musk. Een simpele tweet kan een stuk aarde doen verschuiven. Bij wijze van spreken dan. Want afgelopen week paste Musk (weer eens) zijn Twitter-profiel aan door er ‘Bitcoin’ in te zetten. Het gevolg was dat Bitcoin ging stijgen als een malle. Ook Dogecoin, een munt waar Elon Musk wel fan van is, steeg als een raket.

De invloed van Musk is fascinerend en tegelijkertijd ook gevaarlijk. Bij de Securities and Exchange Commission zijn ze helemaal niet zo blij met een figuur als Elon Musk die zoveel invloed heeft op de markt. Vandaag heeft Musk bekendgemaakt op Twitter een pauze te zullen nemen. Daarmee bestaat het vermoeden dat hij op de vingers is getikt. Of dat nu direct door de SEC of door zijn omgeving is geweest laten we even in het midden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat Musk even toe is aan rust. Dit laatste lijkt echter niet aannemelijk. Als er één iemand is die altijd volle kracht vooruit gaat is dat Elon Musk wel.