En het eerste Apple product met Mini-LED gaat worden.. - Apparata

Apple stapt over op nieuwe schermtechniek genaamd Mini-LED. Maar welk product van de Amerikaanse techgigant mag er als eerste aan geloven?

Bij Apple houden ze de lippen natuurlijk stijf op elkaar over de Mini-LED technologie. We horen dat pas wanneer de daadwerkelijke presentatie komt. Aan de hangt van gelekte informatie is echter nu al cruciale info naar buiten gekomen.

Volgens Apple analist Ming-Chi Kuo is het de iPad Pro die als eerste de techniek krijgt. De analist heeft het vaker bij het rechte eind. De informatie kan daardoor als tamelijk betrouwbaar worden gezien. De vraag is echter wanneer we een nieuwe iPad Pro kunnen verwachten. Daar bestaan nog wat vraagtekens over. Mogelijk is dit later dit jaar het geval, al heeft Apple al behoorlijk wat nieuwe producten op de planning staan voor het najaar. En laten we ook de release van iOS 14 niet vergeten.

Uiteindelijk moet een groot deel van de line-up van Apple aan Mini-LED gaan geloven. De iPad Pro, maar ook de iMac Pro, MacBook Pro en de gewone iPads krijgen de technologie. Met Mini-LED kan er een hoger contract worden weergegeven. Ook is zwart meer zwart. Wat dat betreft doet het denken aan OLED, dat zwarte beelden ook helemaal zwart kan maken. Uiteindelijk heb je ook een scherper beeld. Mooi stukje technologie dus. (via Macrumors)