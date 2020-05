Enorme explosie na mislukte SpaceX raketlancering

Wederom een mislukte test voor de volgende generatie SpaceX Starship raket.

Voordat nieuwe raketten ingezet worden voor ruimtevaart doeleinden vinden er natuurlijk eerst testen plaats. Je wilt immers de garantie hebben dat het veilig is, voordat je astronauten in een raket plaatst. SpaceX van Elon Musk is bezig met het testen van een nieuwe generatie Starship raket, maar de resultaten willen nog niet vlotten.

Meerdere prototypes van de SpaceX Starship raketten zijn gesneuveld en ook gisteren was het weer raak. Op het testterrein van SpaceX in Texas ging het mis met de vierde prototype van het raket. Vlak nadat de motoren voor de lancering werden gestart volgde een enorme explosie. De raket kwam nooit op een goede manier van zijn plek. Na de explosie en een flinke vuurbal was er nog maar weinig van het prototype over. Ook het testterrein heeft wat schade opgelopen door de ontploffende SpaceX Starship raket.

Vandaag is wederom een belangrijke dag voor SpaceX en de ruimtevaart. In samenwerking met NASA worden vandaag twee astronauten gelanceerd vanaf Cape Carnival, Florida naar het International Space Station (ISS). Deze missie mislukte eerder deze week door slechte weersomstandigheden in de Amerikaanse staat. Voor deze missie gebruiken ze overigens een Falcon 9 raket, waar SpaceX al meer dan honderd lanceringen ervaring mee heeft.