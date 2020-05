Tom Cruise gaat met SpaceX (Elon Musk) een film maken

Een actiefilm in de ruimte? Tom Cruise en SpaceX zijn er mee bezig.

De actiefilms van Tom Cruise vinden vooral op deze planeet plaats. Denk aan de wereldberoemde Mission Impossible-reeks. Dus wat te doen als je echt wat origineels voor elkaar wilt boksen? Dan moet je buiten de gebaande wegen gaan denken.

Maak je klaar voor een zeer bijzondere actiefilm van hoge kwaliteit. Tom Cruise heeft de handen ineen geslagen met SpaceX van Elon Musk en de NASA, aldus Deadline. Doelstelling is om een film in de ruimte te schieten. Dat is nog nooit eerder gedaan. Er zijn zat actiefilms met de ruimtevaart als onderwerp, maar deze zijn gewoon in filmstudio’s opgenomen. En zoals je Tom Cruise misschien kent moeten de stunts écht zijn. En dat betekent ook echt naar de ruimte gaan.

Het idee lijkt nog in de kinderschoenen te staan. Zo is niet bekend welke filmstudio dit bijzondere project gaat oppakken met de genoemde partijen. Het idee is in elk geval uniek en met een bedrijf als SpaceX aan boord moet het concept uit te voeren zijn. Details zijn schaars over het project, maar een deel van de opnames moet onder meer gaan plaatsvinden in een ruimteschip van SpaceX.