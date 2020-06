Epic Games Store naar je iPhone en Android: gratis games?

De Epic Games Store komt naar iOS (iPhone en iPad) en Android, kunnen we ook gratis games verwachten?

Steam is een begrip als het gaat om een online winkel waar je games kunt kopen. Die reputatie hebben ze keurig opgebouwd na jaren. De Epic Games Store is inmiddels ook wereldberoemd en dat in een zeer korte tijd. En dat hebben ze echt niet alleen aan een game als Fortnite te danken. De gratis games zijn daar een belangrijk aandeel voor geweest.

Je kunt elke week gratis games downloaden via de Epic Games Store. Hoogtepunt was natuurlijk GTA V. Toen Epic deze stunt deed was de winkel in één klap wereldnieuws. Men heeft echter de ambitie om de Epic Games Store ook naar je iPhone of Android te brengen. Dat heeft Epic Games CEO Tim Sweeney bekendgemaakt tegenover Gamespot.

Het is niet bekend of we ook gratis games kunnen verwachten voor Android en iOS. Wel is het zo dat Epic Games Store op iPhone en Android eenzelfde aanpak krijgt als de computer. Dat betekent dat ontwikkelaars games kunnen uitbrengen in de Epic Games Store op mobiel. Het is nog niet bekend wanneer de winkel beschikbaar komt op mobiel, maar de plannen zijn er in elk geval wel.