Epic Games zet Apple voor schut met nieuwe cijfers - Apparata

Apple is mogelijk toch niet zo onschuldig, zo blijkt uit Epic Games‘ cijfers voor de monopolie-rechtszaak. Volgens de game-maker had Apple met de App Store een ‘operating margin’, een indicatie van het winstmarge van bijna 78%. De virtuele winkel zou dus bakken met geld verdienen terwijl het nauwelijks een service daar tegenover stelt, aldus Epic. Volgens Apple zijn de cijfers incorrect.

Epic Games: Apple verdient ongekend winst

Epic Games brengt de nieuwe cijfers vandaag naar de rechtszaal, zo beschrijf TheVerge. Apple zou in 2019 een ontzettend hoog operating margin hebben. Dat cijfer illustreert de verhouding tussen inkomsten en omzet. Hoe hoger het percentage, hoe minder een bedrijf kwijt is aan andere kosten en hoe hoger de uiteindelijke winst uit die divisie.

Met andere woorden, Epic Games beweert dat bijna alle inkomsten (78%) bij de omzet behoren. De Apple App Store zou nauwelijks extra kosten maken, wat volgens Epic Games een indicatie is van de gigantische winst die de virtuele winkel Apple oplevert. De Fortnite-maker beweert dat het daarom niet eerlijk is dat Apple zoveel commissie vraagt en de winkel daarmee als monopolist uitbuit.

Apple beweert overigens dat de cijfers geen compleet plaatje van de winkel schetsen. Volgens Bloomberg beweert de App Store-uitbater dat er naar het totale ecosysteem moet worden gekeken. Epic Games isoleert een klein deel van Apple en berekent op basis daarvan de veel te rooskleurige App Store-winst. Het uiteindelijke operating margin zou ‘verwaarloosbaar’ zijn als je alles meeneemt.

De huidige discussie is overigens een perfecte samenvatting van de rechtszaak over het algemeen. Afhankelijk van hoe je het bekijkt, is Apple een monopolist of een hardwerkend bedrijf. De winsten zijn ongekend hoog of verwaarloosbaar. Epic en Apple blijven de komende weken ongetwijfeld met ongenuanceerde modder gooien. De rechtszaak gaat vanaf vandaag officieel van start.

