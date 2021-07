‘Ethereum heeft meer potentie en gaat Bitcoin als dominante munt inhalen’ - Apparata

De wereldwijde investeringsbank Goldman Sachs ziet meer potentie in Ethereum, dan Bitcoin. En voorspellen zelfs dat deze digitale munt dé dominante munt zal worden!

Goldman Sachs is een grote bank uit Amerika. Zij zijn van mening dat Ethereum de cryptocurrency is met het hoogste reële gebruikspotentieel. En dat het Bitcoin zou kunnen inhalen als de dominante digitale waardeopslag. Eerder legde de bank dit al uit, maar deelde de lange termijn visie op de digitale munten Bitcoin en Ethereum in een notitie die deze week werd gepubliceerd.

Ethereum heeft meer potentie dan Bitcoin

Aldus Goldman Sachs. De analisten van de bank beweren dat Ethereum gemakkelijker te gebruiken is en daarom Bitcoin zal gaan inhalen als grootste digitale waardeopslag. In de notitie staat:

‘Ethereum ziet er momenteel uit als de cryptocurrency met het hoogste reële gebruikspotentieel, aangezien Ethereum het populairste ontwikkelingsplatform is voor slimme contracttoepassingen.’

Maar de bank maakt hierbij een aantekening, want zij zien (nog steeds) goud als beste optie. Geen van beide cryptocurrency kunnen op de korte termijn goud in halen. De analisten legden uit dat cryptocurrencies geen directe concurrent zijn van goud als een veilige haven vanwege hun hoge volatiliteit.

Goud nog steeds een veilige(re) haven

Goud is natuurlijk veel minder volatiel en de koers is niet zo erg gebaseerd op emotie. De bank zegt verder dat goud concurreert in dezelfde mate met crypto’s, als het concurreert met andere risicovolle activa zoals aandelen en cyclische grondstoffen. Hiernaast noemt de bank ook de de concurrentie tussen verschillende cryptocurrencies het vermogen van crypto om een ​​veilige activaklasse voor beleggers te worden, schaadt. Het is dus te onrustig om een ‘veilige activa’ te worden. Vooralsnog.

De bank staat hier niet alleen in. Jim Cramer, de gastheer van CNBC’s Mad Money Show, zei dat hij al zijn geld uit Bitcoin heeft gehaald. Om het vervolgens weer allemaal in Ehereum te investeren. Dit om een ​​vergelijkbare reden die door Goldman Sachs wordt aangehaald.