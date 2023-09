Fairphone 5 op komst

De Nederlandse smartphone producent Fairphone draait ondertussen alweer een heel decennium mee. Fairphone doet wat veel smartphonefabrikanten zeggen dat niet mogelijk is, of in ieder geval niet rendabel (genoeg). De telefoons van Fairphone zijn ontworpen met duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo min mogelijk klimaat impact, wel een fatsoenlijke telefoon. Verkopen doen de toestellen kennelijk ook wel, want tien jaar later zijn we alweer toe aan Fairphone nummer 5, en hij komt deze maand al uit!

Fair lithium en minstens 8 jaar aan support

Fairphone is in tegenstelling tot de gemiddelde smartphoneproducent gericht op de toekomst, ook op die van hun producten. Apple bijvoorbeeld heeft wel eens flinke boetes gekregen voor het opzettelijk vertragen van oudere iPhones. De aanklacht spreekt van een actie “zonder reden,” maar die reden is er natuurlijk wel: mensen zo snel mogelijk motiveren om een nieuw toestel te kopen.

Dat is bij Fairphone wel anders. Op de nieuwe Fairphone 5 belooft het bedrijf minstens 8 jaar aan support met gedurende die tijd vijf OS-upgrades. Dat is significant meer dan de concurrentie. Fairphone hoopt zelfs 10 jaar aan support te kunnen bieden. Dat is het dubbele van wat je doorgaans bij bijvoorbeeld Samsung of Google krijgt, en dat is al boven gemiddeld. De meeste makers van Android smartphones beloven minder en Apple zelfs helemaal niets.

Wat betreft de grondstoffen die worden gebruikt in de telefoon heeft Fairphone weer stappen gezet. Zo voldoet het lithium in het toestel nu aan de standaarden voor ‘fair’ zoals opgesteld door het IRMA (initiatief voor verantwoorde mijnbouw). Ook is het goud in de accu fairtrade. Daarnaast hebben in totaal tweeduizend medewerkers die zijn betrokken bij de productie en assemblage van de toestellen nu een hoger loon. De telefoon is daardoor slechts een paar euro duurder geworden.

Specs

Maar geen smartphone praatje is natuurlijk compleet zonder een opsomming van de specificaties:

6,46’’ oled-scherm met 2700×1224 pixels en 90Hz-refresh

Qualcomm QCM6490 6nm-soc met ondersteuning voor meer besturingssystemen

256GB opslagruimte, uitbreidbaar tot 2TB met microSD

8GB lpddr4x werkgeheugen

4200 mAh-accu, verwisselbaar en vervangbaar, snelladen met 30 Watt

50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel groothoekcamera en 50 megapixel selfiecamera

Vingerafdrukscanner aan de zijkant, gezichtsherkenning mogelijk

De basistelefoon gaat 699,- euro kosten. Gaat je scherm kapot, dan hoef je niet gelijk een compleet nieuwe telefoon te kopen. Een los scherm is namelijk te koop voor 99,95 euro en makkelijk zelf te vervangen. Ook de camera’s, luidsprekers, poorten etc. zijn allemaal los te koop en te vervangen. De Fairphone 5 is al te pre-orderen via de website en komt naar verwachting uit op 14 september uit in Nederland en België.

