FIFA 21: Dit wordt de top 10 beste spelers in de game - Apparata

Dit worden de 10 beste spelers in FIFA 21. En natuurlijk zijn Nederland en België goed vertegenwoordigd.

FIFA 21 komt er al bijna aan. Om alvast in de stemming te komen laat Electronic Arts weten welke spelers het beste zullen zijn in FIFA 21. De ratings per speler zijn allesbepalend voor FIFA-fans, vooral vanwege gamemodus FIFA Ultimate Team. Check hier alvast welke kaarten je het beste uit de (pay-to-win) pakjes kunt krijgen.

FIFA 21 beste spelers

Als we FIFA 21 mogen geloven, is de altijd terugkerende discussie niet meer nodig; Lionel Messi is beter dan Cristiano Ronaldo. De Argentijn krijgt één puntje meer voor zijn totaalscore dan zijn Portugese rivaal. Nederland wordt ook vertegenwoordigd, en wel door Liverpool’s Virgil van Dijk. Naast de enkele uitzonderlijk goede spelers, krijgt hij die felbegeerde score van 90.

Check hieronder de volledige top 10 beste FIFA 21 spelers en voor de volledige top 100 kun je hier terecht.

Lionel Messi, FC Barcelona (93) Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92) Robert Lewandowski, Bayern Munchen (91) Kevin De Bruyne, Manchester City (91) Neymar Jr., Paris Saint-Germain (91) Jan Oblak, Atletico de Madrid (91) Virgil van Dijk, Liverpool (90) Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90) Mohamed Salah, Liverpool (90) Sadio Mané, Liverpool (90)

FIFA 21 releasedatum

De populairste voetbalgame komt al jaren in september uit, maar fans moeten ditmaal ietsje langer wachten. FIFA 21 staat gepland voor 6 oktober. De game zal in elk geval beschikbaar zijn voor de PlayStation 4, Xbox One en PC (Origin en Steam). Later dit jaar, als de nieuwe Xbox Series X/S en PlayStation 5 in de winkel liggen, komt er ook de eerste next generation FIFA uit. Alle aankomende vernieuwingen voor de next-gen versie lees je hier.