Filecoin, een van de nuttige crypto’s

Met de meeste crypto’s kan je vrij weinig, behalve ermee betalen of erin beleggen. Maar er zijn ook enkele crypto’s met een echt nut, waar je iets bijzonders mee kan. Een van de bekendere is Filecoin. Het voordeel van deze crypto’s is dat ze nooit zullen dalen onder een bepaalde minimumwaarde, namelijk die van de diensten die je ermee kan kopen.

Koop je eigen stukje blokje serverruimte

Alle websites, waaronder ook Apparata, bestaan uit data en programmatuur. Die moet je natuurlijk ergens opslaan. Daarom zal er altijd behoefte zijn aan plekken waar je data kan opslaan. Zeg maar, aan de digitale garageboxen van internet.

Met de cryptomunt Filecoin kan je precies dat, namelijk die serverruimte huren. Voor een bedrag in Filecoins krijg je de beschikking over opslagruimte voor jouw bestanden. Die worden ook nog eens redundant opgeslagen, dat wil zeggen op meerdere plekken, zodat je data veilig is.

En dat is natuurlijk goed nieuws als je een website hebt met veel data. Vooral omdat met de huidige Filecoin koers deze hosting een stuk goedkoper is dan cloudhosting bij Amazon, Alibaba of Microsoft.

Filecoin mijnen door bestanden te hosten

En er is nog een andere fijne kant aan Filecoin. Heb je een snelle computer en een goede internetverbinding? Dan kan je deze coin ook verdienen door bestandsruimte op jouw computer ter beschikking te stellen. Coins mijnen, niet door energieslurpende berekeningen, maar door iets nuttigs te doen, dus waar anderen ook echt wat aan hebben en je een eerlijke prijs voor betalen.

Hoe werkt Filecoin mijnen precies?

Als je met Filecoin wilt betalen of in de coin wilt beleggen, is het een crypto die te vergelijken is met bijvoorbeeld Bitcoin of Ethereum. Je kunt deze in een crypto wallet opslaan, net als andere crypto coins. Alleen het mijnen van Filecoin werkt anders. Je sluit een contract af waarbij je een bepaald bestand, een broker data dus, opslaat op jouw computer.

Je verdient Filecoins elke keer dat er wordt gecontroleerd dat je dat bestand werkelijk opgeslagen hebt. Je verdient ook Filecoins als je het bestand uploadt nadat iemand het opvraagt. Je wordt gestraft met een boete als iemand het bestand opvraagt of controleert en jij kan het niet aanleveren.

Dus je computer moet behoorlijk zwaar zijn, echt 24 uur per dag aanstaan en met internet verbonden zijn. Is je computer dat al en heb je ook 10 terabyte of meer vrije opslag en 128 GB of meer RAM? Dan ben je die 2 kWh per dag toch al kwijt en is het zeker interessant om Filecoin te gaan “mijnen” en een centje bij te verdienen. Zo niet? Denk er dan goed over na. De kans zit er in dat je dan meer aan stroom kwijt bent dan het oplevert.

Filecoin gebruiken om data te hosten

Dit kost natuurlijk behoorlijk wat stroom, maar het kan zijn dat je een website hebt of een ander platform waar je graag je data wilt opslaan. Stel je bent een softwareontwikkelaar en je wilt graag jouw software beschikbaar stellen voor download.

In dat geval kan je Filecoin hiervoor gebruiken. Je zet een contract uit waarbij je betaalt per download. De prijzen hiervoor zijn zeer laag, minder dan een dollar per terabyte per jaar bij het schrijven van dit artikel (september 2022). Dat is minder dan 1/20 van de prijs bij een van de grote drie cloud hosting providers.

Conclusie: nuttige crypto en vooral voor data hosting heel interessant

De hardwarevereisten om Filecoin te mijnen zijn hoog. Dat is dus vooral interessant voor echt hardcore computergebruikers. Veel interessanter is deze coin om te gebruiken voor de opslag van bestanden. Wat betreft prijs verslaat Filecoin de concurrentie van Amazon, Google, Alibaba en Microsoft met stukken. Zeker te overwegen dus als je overal ter wereld bij je data wilt kunnen.

Schrijver is niet in het bezit van Filecoins of betrokken bij dit project.