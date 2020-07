Films downloaden met Amazon Prime Video op Windows 10

Windows 10 heeft een eigen Amazon Prime Video app gekregen. Dit kun je ermee.

Net als bijvoorbeeld Netflix, kun je ook gewoon films en series kijken met Amazon Prime Video vanuit een browser. Toch heeft de Amerikaanse streamingdienst een toevoeging bedacht, mocht je daar behoefte aan hebben. Prime Video is nu ook als app te downloaden in de Microsoft Store voor Windows 10.

In de app kun je niet alleen films en series kijken, maar deze ook downloaden. Dat is wel een verandering ten opzichte van de browser. In de browser kon je op Windows 10 geen content downloaden om offline te bekijken. Er lijkt echter wat beperkingen te zitten aan Amazon Prime Video op Windows 10, zo ontdekte The Verge.

Zo communiceert Amazon niet welke download kwaliteit je kunt verwachten voor de offline beschikbare content. In de praktijk blijkt dit slechts 720p te zijn. Dat is nog te behappen op een smartphone, maar op een laptop of aangesloten monitor is 720p echt niet meer van deze tijd. Waarom je enkel in deze lage kwaliteit kan downloaden is niet bekend. Volgens Amazon is het mogelijk om content in maximaal 1080p te downloaden, maar verschilt het per content.

De Amazon Prime Video app op Windows 10 is gratis te downloaden in de Microsoft Store.